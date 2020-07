Continua la querelle D’Urso-Muti-Rivelli iniziata domenica, quando Naike Rivelli e sua madre Ornella Muti hanno pubblicato un video in cui dicevano di essere dirette in caserma dai carabinieri, perché Barbara D’Urso avrebbe denunciato la Rivelli.

Le presunte accuse di Barbara D’Urso

Un nuovo video di 15 ore fa mostra Naike Rivelli, filmata dalla madre, che racconta cosa sarebbe accaduto: a quanto pare il motivo della denuncia per diffamazione sarebbe nato da una frase pubblicata sui social dalla Rivelli: “Pare che si rivolga a quando ho scritto un post dicendo che voci di corridoio dicono che la signora Barbara d’Urso avrebbe avuto un amante a Mediaset.

Sono voci di corridoio”.

Inoltre, la Rivelli dichiara che ci sarebbe un’altra ragione alla base della denuncia: “Pare che io abbia cercato di sfruttare il suo nome, cosa incredibile per me”.

Naike parla direttamente a Barbara D’Urso

Dopodiché, si lancia in una serie di dichiarazioni indirizzate direttamente alla conduttrice: “Nei salotti della D’Urso si può dire tutto ma in casa propria non si può dire niente, questo mi fa molta paura”.

Inoltre, spiega: “Chi mette in gioco le emozioni e la vita di tutti in pubblico non può lamentarsi quando viene messa in mezzo anche lei.

Anzi, dovrebbe affrontarle apertamente”.

Nessuna reazione da parte della conduttrice

Alla fine del video compare anche Ornella Muti, che dice: “Poi Barbara…ma veramente hai fatto una denuncia penale a Naike? Non posso credere che tu abbia fatto una cosa così a Naike”.

Dal fronte duriamo, per ora, tutto tace: non ci sono video né stories che vogliano ribattere a quanto raccontato dalla Rivelli, mentre molti fan chiedono a gran voce una risposta da parte della regina di Mediaset.

