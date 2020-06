Fulmine a ciel sereno nel mondo dello spettacolo italiano. Sembra infatti ci sia una nuova schermaglia all’orizzonte, quella tra Ornella Muti, la figlia Naike Rivelli e Barbara D’Urso. A far partire il tutto, sarebbe stata una denuncia della conduttrice di Mediaset, duramente contestata da madre e figlia, che con un video hanno riferito come sia arrivata una denuncia penale da Carmelita.

Ornella Muti e Naike, domenica in caserma

Tutta la vicenda, quantomeno quella dalla parte Muti-Rivelli, è documentata da un video Instagram presente sul canale dell’opinionista e figlia d’arte Naike Rivelli, che già si era espressa in toni duri sui programmi Mediaset.

I toni sono decisamente canzonatori, ma il video racconta per filo e per segno quanto fatto domenica dalle due donne. “Dove stiamo andando stamani io e la mamma? Dai Carabinieri“. Il motivo è rilevato, pur nascondo da un certo mistero, subito dopo: “Perché? Chiediamolo alla signora Barbara D’Urso”.

Subito dopo, viene mostrato effettivamente l’esterno della caserma dei Carabinieri, dove avrebbero presumibilmente risposto ad un’iniziativa della D’Urso stessa. Non è rivelato infatti se le due siano state convocate, oppure si siano presentate di propria sponte.

Barbara D’Urso ha denunciato Naike Rivelli?

Questo è quello che viene rivelato nelle parti successive del video di Ornella Muti e Naike Rivelli. In posa fuori dalla caserma, la diva del cinema italiano afferma che “I figli non si toccano, siccome Barbara ti sta toccando io vengo a proteggerti. Vero Barbara? Tu lo sai...”.

La Muti ha poi proseguito con un enigmatico: “Una mamma amica che denuncia i figli…”. In un altro pezzo di video, la stessa attrice si domanda basita: “Ma poi Barbara, veramente hai fatto una denuncia penale a Naike?

Non posso credere che tu abbia fatto una cosa così a Naike“. Per cosa sia stata denunciata nel dettaglio Naike non viene rivelato, ma traspare che abbia qualcosa a che vedere con certe dichiarazioni della Rivelli su Barbara D’Urso.

L’attacco di Naike a Barbara D’Urso

È la stessa Ornella Muti a dire (e non dire) il motivo del contendere tra la figlia e la conduttrice di Mediaset, recentemente al centro di altre voci di liti con un’altra conduttrice: “Credo che dopo tutto quello che fa lei, che uno non possa parlare di lei..

Lei parla di tutto e di tutti, poi magari correggono, però tirano fuori cose orribili. Avrà tante denunce anche lei“.

La parola passa quindi alla diretta querelata: “Vorrei che Barbara D’Urso lasciasse in pace. Io sono un personaggio pubblico, lei è un personaggio pubblico. Mi chiamava per venire a fare l’opinionista adesso mi denuncia. Non è che lo puoi fare solo nei salotti di Mediaset…”. Nel salotto di casa, Naike ha poi proseguito nel rispondere ai presunti attacchi: “Mi è stato detto che io ho cercato di sfruttare la D’Urso per farmi un nome.

Ma se dovessi sfruttare un nome sfrutterei quello della mia mamma, non quello della regina del trash, considerata una donna favolosissima in tv, ma fa argomenti trash e gossip.”

Si attende ora la replica di Barbara D’Urso, per quello che sembra solo il primo passo di una nuova “faida” nel mondo dello spettacolo italiano.

