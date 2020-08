Poche settimane fa si è diffusa la notizia sulla presunta rottura tra Gianluca Grignani e la moglie Francesca Dall’Olio, sposati dal 2003. Dopo giorni in attesa di conferme o smentite da parte della coppia, il cantante ha commentato i numerosi rumors che, negli ultimi giorni, hanno fatto il giro del web.

Il cantautore rompe il silenzio

L’artista lombardo ha deciso di rompere il silenzio e per farlo si è rivolto direttamente ai suoi fan, attraverso il proprio account Instagram. Grignani ha spiegato la difficile situazione che sta vivendo in questo ultimo periodo: “In merito a quanto venuto fuori dal web, sino ad oggi, non mi sono volontariamente esposto sui miei social per smentire quanto emerso sino ad ora anche perché comprenderete che sono immerso nel lavoro” ha spiegato il cantante, aggiungendo di essere: “interessato a gestire al meglio la mia situazione personale perché sono un padre“.

Grignani, padre di 4 bambini, Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona, dall’artista stesso definiti i suoi “quattro diamanti splendidi“, è deciso a curare prima di tutto gli interessi dei suoi figli. Stando a quanto scritto da Grignani, è chiaro quindi che dopo 17 anni di matrimonio, l’amore tra i 2 sia svanito, ma le cause che si celano dietro la triste separazione sono ancora ignote.

Post scritto da Gianluca Grignani sul suo profilo Instagram

L’artista ha concluso il lungo post su Instagram rivelando inoltre di essersi rivolto ad alcuni avvocati, spiegando come segue: “Ho demandato tutto ai miei avvocati che stanno procedendo a depositare le relative querele“.

‘Verde Smeraldo’, la ripartenza di Grignani

Nonostante tutto, però, il cantautore non si perde d’animo e continua a lavorare sodo.

Il nuovo album, o sarebbe più corretto definirlo “triplo album”, Verde Smeraldo, è una raccolta di 60 brani. Il cantautore, dopo 6 anni di assenza, è quindi tornato con un nuovo lavoro che rappresenta, per lui, una ripartenza.