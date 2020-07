Periodo complesso per il cantante Gianluca Grignani, che una volta un gigante come Vasco Rossi definì “Il John Lennon italiano“. Stando ad alcune indiscrezioni che si basano anche sulla sua ultima produzione musicale, tra il cantante e Francesca Dall’Olio sarebbe finito l’amore e anche il matrimonio, dopo ben 17 anni insieme. Pronta però la smentita del cantante, tramite i suoi avvocati.

Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio, insieme dal 1996

Era il 1996 e Gianluca Grignani era appena esploso come cantante: il suo primo album, Destinazione Paradiso, si rivelerà essere un successo enorme e canzoni come quella che dà il titolo all’album e La mia storia tra le dita (con cui ha partecipato a Sanremo) dei classici da sentire e risentire.

Quell’anno, sul set del videoclip di La Fabbrica di Plastica, conobbe Francesca Dall’Olio: un amore scoppiato subito, come dichiarato da Grignani tempo fa a Vanity Fair, culminato poi nel 2003 con il matrimonio.

La coppia ha avuto anche 4 figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona. Tuttavia, il matrimonio con la Dall’Olio sarebbe arrivato alla fine, dopo 7 dal fatidico sì e 24 dal loro primo incontro.

L’indiscrezione sul matrimonio di Gianluca Grignani

A rilanciare la notizia è anche il noto sito di gossip Dagospia, che recentemente ha fatto esplodere la bomba dell’estate, la presunta tresca tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. In questo caso, però, sotto la lente è finito Gianluca Grignani e anche la sua carriera. #SaveGrignani è l’hashtag usato per analizzare il suo percorso, a dire di Gianmarco Aimi sprofondato dopo il successo iniziale.

Nella sua analisi, rientra anche un indiscrezione sul matrimonio finito con Francesca Dall’Olio: “Mollato dalla moglie vuole mettere in vendita la casa-studio, tutto pur di pubblicare un mastodontico triplo album” scrive Aimi, su un articolo pubblicato anche su Men on Wheels.

La prova sarebbe una canzone pubblicata dallo stesso.

Il singolo Non dirò il tuo nome come indizio

Il triplo album cui si fa cenno è Verde Smeraldo e Non dirò il tuo nome sarebbe il terzo singolo pubblicato. In questo, si farebbe cenno ad un amore finito e di un muro: “Non l’ho scritta per la persona con cui sto, o stavo, ma per la persona che mi dava quello che lei non mi dà più” riporta l’articolo.

Che poi specifica appunto che Grignani avrebbe così confermato tra le righe la fine del matrimonio con Francesca Dall’Olio.

In passato, c’erano state crisi, dovute anche a certi atteggiamenti del marito. Nel 2014 Grignani venne arrestato, ubriaco, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. A Vanity Fair, disse che Francesca reagì molto male: “Era sfinita dal circo mediatico. Ha preso i nostri figli e se n’è andata, lasciandomi solo. È durata un niente, ma un niente interminabile“.

La smentita di Gianluca Grignani

La stessa testata che ha lanciato l’indiscrezione, ha pubblicato anche una smentita degli avvocati di Gianluca Grignani.

“Nessuna decisione di procedere alla separazione personale è stata intrapresa dai coniugi Grignani-Dall’Olio“. Allo stesso tempo, la richiesta di rettifica smentisca anche l’indiscrezione secondo cui Grignani vorrebbe mettere in vendita la casa-studio.

Approfondisci

Triangolo De Martino-Rodriguez-Marcuzzi? Paolo Calabresi Marconi “furioso”

Sanremo Giovani, la storia del programma che anticipa la musica di domani