Continua la telenovela dell’estate, dopo che Dagospia ha lanciato il gossip del presunto tradimento di Stefano De Martino con la bionda collega Alessia Marcuzzi. Mentre continua a imperversare il gossip di un nuovo fidanzato per la “tradita” Belén Rodriguez, l’altro coinvolto nello scandalo, il marito della Marcuzzi Paolo Calabresi Marconi, sarebbe “furioso“.

Paolo Calabresi Marconi chiama gli avvocati

È Oggi a indagare sulla liaison De Martino-Marcuzzi, data per certa dai giornali di gossip e fermamente smentita dai diretti interessati. Secondo una fonte vicinissima a Stefano De Martino e ad Alessia Marcuzzi sentita dal settimanale, Paolo Calabresi Marconi sarebbe “furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati“.

Il matrimonio tra la conduttrice e il produttore sarebbe in crisi da un po’, ma il gossip, secondo la stessa fonte, potrebbe riavvicinarli. Non hanno digerito invece il rumore mediatico intorno al presunto tradimento i familiari di Paolo Calabresi Marconi. La sorella Micaela avrebbe interrotto i rapporti con la cognata e nella “Roma bene”, dove la famiglia sarebbe molto in vista, non si parlerebbe d’altro.

Un post di Alessia Marcuzzi insieme al marito

Le smentite non mancano

I conoscenti della coppia continuano a negare che ci sia stata una relazione tra l’ex ballerino e la Marcuzzi.

“È una grandissima ca***ta! Quando è uscita la notizia, l’ho subito chiamata perché lui, Stefano, è un gran figo, e io volevo i dettagli: ‘Raccontami tutto, ti prego!’, le ho detto“, ha raccontato una fonte vicina alla conduttrice a Oggi, “Ma lei mi ha detto che è tutta un’invenzione. E guardi che non mi ha mai nascosto niente“.

Alessia Marcuzzi intanto si gode la Costiera Amalfitana insieme alla fedelissima amica Ezia Modafferi Baronio, ma senza il marito.

Insieme alle amiche e alla figlia Mia, la conduttrice pubblica foto in barca e della vacanza nel lussuoso albergo Il San Pietro Di Positano.

Un post Instagram di Alessia Marcuzzi sulla Costiera Amalfitana

In Campania, caso vuole, si troverebbe anche il conduttore di Made in Sud e ha passato qualche giorno a Capri la stessa Belén Rodriguez insieme al sedicente nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi.

