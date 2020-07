Napoli in questi giorni ha visto la contemporanea presenza della coppia più chiacchierata del periodo: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In crisi ormai da settimane e con il matrimonio ormai destinato ad interrompersi, la showgirl e il ballerino hanno trascorso gli ultimi giorni nella città partenopea, ma distanti e con impegni differenti.

Belen e Stefano De Martino a Napoli, ma lontani

Due cose hanno accomunato gli ultimi giorni vissuti da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, più in crisi che mai e destinati ormai a lasciarsi. In primo luogo, entrambi hanno trascorso le ultime ore a Napoli.

Il ballerino si trova nella città partenopea in quanto attuale conduttore di Made in Sud, programma di Rai2. Ma anche la showgirl argentina è sbarcata in terra campana. Il secondo punto in comune, infatti, è che entrambi hanno avuto da festeggiare. Stefano De Martino ha celebrato il compleanno di Fatima Trotta, sua collega alla conduzione di Made in Sud, a Palazzo Petrucci. Belen invece è sbarcata a Napoli per festeggiare il compleanno dell’amico Gianmaria Antinolfi, che ha organizzato un party presso il circolo Rari Nantes.

Due location che distano pochissimo tra di loro. Eppure i due, sebbene divisi per poche ore da qualche chilometro di distanza, hanno ormai preso strade separate.

Mistero sulla crisi

C’è chi sperava che, proprio in terra napoletana, la coppia si sarebbe potuta incontrare e avrebbe magari tentato un riavvicinamento. Speranze tuttavia disattese: non è avvenuto alcun incontro chiarificatore. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano più lontani che mai e le loro strade si sono separate. Il motivo della rottura è ancora ignoto, anche se molte strade riconducono a presunti tradimenti di lui.

Quel che è certo, però, è che il ballerino non ha tradito la showgirl con Alessia Marcuzzi. Questo ipotetico triangolo negli ultimi giorni ha scatenato la curiosità di molti e i rotocalchi di cronaca rosa hanno seguito passo dopo passo uno scoop che avrebbe avuto dell’eclatante. Ma il caso è stato subito smontato dall’intervento di De Martino che, con un video condiviso su Instagram, ha smentito ogni voce, etichettandola come “fake news”. Nonostante il mistero che ancora aleggia sul destino della coppia, quello che è certo è che tra i due qualcosa si è rotto.

