Una foto che, in questi giorni di gossip sfrenato, non può che riferirsi alle voci che la volevano nuova fiamma di Stefano De Martino. Non sembra essere così, e Alessia Marcuzzi sembra riferirsi proprio a questo con la sua lettura da spiaggia, documentata su Instagram. La showgirl, infatti, sembra voler commentare indirettamente il presunto flirt, dopo la smentita del conduttore di Made in Sud.

Alessia Marcuzzi risponde con Woody Allen

La conduttrice deve essere stata subissata dalle voci della presunta storia con Stefano De Martino, il quale ha provveduto a smentire.

Alessia Marcuzzi però, con l’ultimo post pubblicato su Instagram, sembra voler dire la sua senza dirla. Nella foto si vede una borsa da mare e la sua lettura da spiaggia, A proposito di niente, l’autobiografia di Woody Allen.

I fan non hanno potuto fare a meno di collegare il titolo ai rumors, che la conduttrice dell’Isola dei Famosi sembra voler affossare definitivamente.

Il post Instagram di Alessia Marcuzzi

È crisi con Paolo Calabresi Marconi?

Nonostante sembra ormai rigettata la liaison con Stefano De Martino, il pubblico si interroga sulla presunta crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi.

A Detto Fatto durante la SuperClassifica, Jonathan Kashanian ha riportato i dubbi sulla coppia, data latitante da un po’. “In realtà Alessia non ha mai confermato e pochi giorni fa ha postato una storia dove lei e la figlia guardavano la tv. Ad un certo punto si sono intravisti dei piedi di un uomo: era il marito“, ha poi specificato Jonathan.

In realtà la coppia è stata immortalata al mare da Oggi, e non sembra affatto in crisi. La Marcuzzi, con un fisico mozzafiato, si diverte in barca con il marito e il cagnolino a San Felice Circeo.

La conduttrice si gode l’estate al mare, tra cene romantiche e lunghe giornate con la figlia Mia.

Approfondisci:

Belén Rodriguez cita Emma Marrone: il messaggio a Stefano De Martino

Alessia Marcuzzi si infuria sui social: “Orrore totale”