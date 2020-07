Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e l’ipad galeotto. Ormai la caccia al motivo per cui è scoppiata la coppia Stefano-Belèn comincia a presentare i tratti della spy story, tanto che c’è chi parla di tradimenti e flirt scoperti per caso, durante momenti di armonia familiare, con il conduttore colto in “flagranza di reato”.

A rispondere agli ultimi gossip, però, ora arriva proprio lei, la Rodriguez, che si dichiara stanca di pettegolezzi che s’infilano non richiesti nella pace di nuclei familiari con bambini e vuole mettere le cose in chiaro.

Belèn e l’ipad di Stefano: messaggi inequivocabili”

L’ultimo gossip sarebbe esploso grazie a Oggi, che -riporta Dagospia– nel prossimo numero riporterebbe la testimonianza di una fonte informatissima, vicina alla ex coppia Questa persona avrebbe raccontato: “Durante il lockdown, Belén stava giocando con Santiago con l’iPad di Stefano.

E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili”.

Marcuzzi e De Martino hanno smentito il flirt

Eppure, nei giorni scorsi sia la Marcuzzi che De Martino avevano smentito nella maniera più assoluta che ci fosse qualcosa tra di loro.

Belen Rodriguez, dal canto suo, non aveva commentato, ma oggi ha deciso di rompere il silenzio con una story su Instagram: “Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad”.

Belèn Rodriguez: “Decideremo insieme come muoverci”

La bella conduttrice ha poi espresso sgomento totale per come la notizia sarebbe scaturita e la volontà ad impedire che la storia continui: “Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni”.

Belèn, nuovo “fidanzato”: chi è Gianmaria Antinolfi

Dal canto suo, Belèn sta cercando di riprendersi dalla rottura ed al suo fianco in questi giorni è spuntato già un altro uomo: è Gianmaria Antinolfi, imprenditore nel fashion, da tempo amico della Rodriguez. Per ora non si può parlare di “fidanzato”, ma chissà che in futuro le cose cambino.

