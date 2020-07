Si arricchisce di un nuovo capitolo la bomba di gossip esplosa qualche giorno fa, ovvero il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Questo, secondo i tabloid, il vero motivo della rottura tra il ballerino e la showgirl argentina. Nonostante le smentite ufficiali, però, ora si aggiungono le presunte prove del tradimento di De Martino con la conduttrice: prove trovate proprio da Belen Rodriguez.

Stefano De Martino e Belen: c’eravamo tanto amati

Il triangolo dell’estate può essere riassunto così, prendendo a prestito il titolo di un celebre film di Ettore Scola con Vittorio Gassmann e Stefania Sandrelli.

I valori attoriali dei protagonisti di questa nuova vicenda, non se la prendano, sono senz’altro inferiori, ma l’impatto sui fan e gli appassionati di gossip resta importante. Per questo quando Dagospia ha rivelato che Stefano De Martino avrebbe una storia con Alessia Marcuzzi, è stato un vero choc.

Da tempo si vociferava di un presunto tradimento di De Martino a Belen, che avrebbe causato la fine della loro relazione. Voci sulle quali lo stesso conduttore e ballerino si è espresso, smentendo di avere un flirt con la Marcuzzi.

Da quel momento, le strade del gossip sono andate in altre direzioni, concentrandosi sulla nuova fiamma con cui Belen sta passando le vacanze, e i presunti amori di De Martino. Ora, però, il secondo scoop che alimenta le voci di questo incredibile triangolo.

Belen avrebbe trovato “messaggi inequivocabili”

A lanciare la notizia questa volta è il settimanale Oggi, considerato un autorità in materia di gossip e spettacolo. Nel nuovo numero, viene approfondito il presunto triangolo amoroso tra Belen-De Martino-Marcuzzi. Nonostante le smentite, infatti, sarebbero emerse nuove testimonianze a dare corpo a quella che finora sembra solo una “sparata”.

Il settimanale riporta che una “fonte qualificatissima“, apparentemente molto vicina agli ex coniugi, ha rivelato per filo e per segno come Belen avrebbe scoperto del tradimento di Stefano. Tutto sarebbe accaduto “a causa” del figlio: “Durante il lockdown Belén Rodriguez stava giocando con il figlio Santiago con l’iPad di Stefano De Martino“. Qui, a quanto pare “piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili“.

Le nuove fiamme di Belen e Stefano

In attesa che questi messaggi trovino una via per arrivare sulle pagine del gossip e confermino o smentiscano del tutto l’affaire, i due protagonisti hanno dimostrato di essere passati oltre la storia finita.

Belen ora è tra le braccia dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi, con cui è stata paparazzata in vacanza.

De Martino, invece, alimenta le pagine dei rotocalchi con numerosi presunti flirt, non ultimo quello con la modella Mariana Rodriguez, in un curioso caso di omonimia del cognome con l’ex moglie. In tutto questo, Alessia Marcuzzi sembra aver commentato molto sibilinamente le voci del flirt, ma le voci di crisi con Paolo Calabresi tengono accese le voci del gossip dell’estate.

