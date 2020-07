La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è finita sulla bocca di tutti e i due continuano ancora a far parlare di sé. A cominciare dalla showgirl, che è stata paparazzata nel week-end assieme a Gianmaria Antinolfi, grandissimo amico e con il quale è scoccato anche un focoso bacio. Scopriamo meglio chi è il ragazzo che ha fatto breccia nel cuore di Belen.

Belen e Stefano De Martino: strade separate

Belen sembra aver detto definitivamente addio a Stefano De Martino. La coppia è fresca di rottura dopo una grave crisi che ha minato alla radice la stabilità della loro relazione.

E così entrambi hanno deciso di prendere strade separate e di cominciare una nuova vita l’una lontana dall’altro. Stefano De Martino sembra aver trovato consolazione in Mariana Rodriguez, modella venezuelana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il settimanale Chi li ha paparazzati nel week-end, in barca in quel di Napoli. Ma lo stesso settimanale ha pizzicato anche Belen Rodriguez in dolce compagnia. La showgirl argentina ha trascorso il week-end a Capri in occasione del 35° compleanno di Gianmaria Antinolfi.

Non solo un grande amico: tra i due è infatti scoccato un focoso bacio, a testimonianza di qualcosa di più di un semplice rapporto di amicizia. Le immagini di queste effusioni hanno subito scatenato la curiosità del web.

Chi è Gianmaria Antinolfi

Ad aver fatto breccia nel cuore della showgirl, questa volta, è Gianmaria Antinolfi. Napoletano, 35 anni appena compiuti, è un nome noto nella moda italiana essendo dal 2017 direttore delle vendite presso due aziende, la Caravel Pregiate Spa e la France Croco. Imprenditore del settore del fashion, Gianmaria Antinolfi è piombato in questi giorni in un mondo completamente diverso da quello di appartenenza: quello del gossip.

Il flirt con Belen ha fatto il giro del web e tutti i giornali ne stanno parlando, nonostante il carattere apparentemente riservato del ragazzo (Antinolfi possiede infatti un profilo Instagram, ma privato).

Frecciatina di Belen all’ex

Intanto continua la ‘battaglia’ a distanza tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl, alle prese nelle ultime ore con le registrazioni delle nuove puntate di Tu si que vales, non ha voluto risparmiare una frecciatina all’ex.

In una Instagram Story postata poche ore fa, la showgirl ha dichiarato: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere“. Le stesse parole espresse dal ballerino quando, pochi giorni fa, ha smentito le voci su un possibile flirt con Alessia Marcuzzi. Prosegue senza sosta questa ‘guerra fredda’ tra ex, ma sulle motivazioni legate alla loro rottura aleggiano ancora oggi folte nubi di mistero.

Approfondisci

Belén Rodriguez, la rottura definitiva: spunta il bacio con un altro uomo

Stefano De Martino volta pagina: pizzicato insieme a un’altra Rodriguez

Stefano De Martino, Belen tradita con Alessia Marcuzzi: l’incredibile indiscrezione

Stefano De Martino e il flirt con Alessia Marcuzzi: arriva la replica del ballerino