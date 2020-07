Tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è ormai finita, di nuovo. La showgirl argentina e il ballerino napoletano questa volta sembrano essere più lontani che mai, una distanza tale da poter essere già colmata da terze figure che si agitano più o meno sul rasoio della notorietà.

Dopo le rumorosissime voci sul presunto e smentito flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (indicato come pomo della discordia e causa della rottura tra l’argentina e il ballerino) spunta ora una fotografia che vede Belu in compagnia di uomo, un vicinanza condita di baci.

Belén Rodriguez: la fotografia del bacio

A rifocillare la pancia del gossip con una nuova ed esclusiva (se non ennesima) bomba sull’ormai non-più-coppia formata da Belén Rodriguez e Stefano De Martino, è Alfonso Signorini sulla sua rivista Chi. Pare infatti che la bella argentina sia stata immortalata con quello che sembra essere il suo nuovo compagno, una personalità sinora mai vista al suo fianco.

Si tratta di Gianmaria Antinolfi e pare che l’intesa tra lui e Belén ci sia a giudicare dal bacio che Signorini è riuscito ad immortalare grazie ai suoi fotografi.

Un bacio rovente arrivato nel pieno dell’estate tra un bikini e un po’ di relax e giunto, soprattutto, a poche settimane da quella che è stata la “rottura del momento”.

Belén Rodriguez immortalata nel pieno di un bacio a Gianmaria Antinolfi. Fonte: Settimanale Chi

Chi è Gianmaria Antinolfi

Dopo aver visto la fotografia del bacio, rubata ai due nell’intimità di un giardino che credevano forse poco spiato e difficile da raggiungere, viene da sé domandarsi chi sia Gianmaria Antinolfi. Su Instagram il suo profilo privato protegge dagli sguardi dei curiosi e quanto sappiamo di lui è particolarmente scarno.

Oltre a sapere della sua forte intesa con la Rodriguez – che nel mentre, su Instagram, pubblica uno scatto dalla didascalia Feliz – sappiamo che nella vita è un imprenditore 35enne già noto agli ambienti vicini a Belén. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, l’imprenditore sarebbe stato avvistato tra Nina Moric e Jeremias Rodriguez in occasione del suo compleanno festeggiato tra Napoli e Capri.

Belén Rodriguez e la serenità racchiusa nella didascalia. Fonte: Instagram

Belén Rodrigue e Stefano De Martino

Una Napoli che ha visto recentemente, seppur a distanza ben più sostanziosa di quella raccomandata per l’emergenza sanitaria – sia Stefano De Martino che Belén Rodriguez.

Quanto alla non-più-coppia, le ultime, lo sappiamo tutti, hanno riguardato le indiscrezioni (smentite) sul presunto tradimento ai danni di Belén da parte di De Martino.

Il presunto tradimento con Alessia Marcuzzi

Una vera bomba lanciata nel pieno di un venerdì sera e che ha coinvolto in prima persona non solo una collega ma anche un’amica di Belu, Alessia Marcuzzi. Dagospia riportava come De Martino, scoperto da Belén stessa, l’avesse tradita con la Marcuzzi.

La replica di De Martino è arrivata quasi immediatamente ma tuttora, la diffidenza sulla questione da parte del pubblico è massima.

Stefano De Martino e la “bionda del mistero”

Ma l’indiscrezione sul tradimento con la Marcuzzi non è stato l’unico rumors che ha toccato da vicino Stefano De Martino. Prima della bomba di Dagospia, avevano fatto scalpore alcune fotografie rubate al ballerino a bordo di una barca con una “misteriosa bionda” scopertasi poi essere semplicemente un’amica.

