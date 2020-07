Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere definitivamente finita, questo è ormai quasi un dato di fatto. Ma, nonostante la fresca rottura, entrambi hanno saputo subito consolarsi. La showgirl è stata paparazzata con l’amico Gianmaria Antinolfi, il ballerino invece è stato pizzicato con un’altra Rodriguez: la modella venezuelana Mariana.

Belen e Stefano de Martino, rapporti ai minimi storici

Le strade di Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono definitivamente separate. La coppia è fresca di rottura, dopo il riavvicinamento che aveva fatto sperare tutti i fan della coppia in un sodalizio più duraturo.

Invece siamo di nuovo punto e a capo: questa volta la situazione sembra irreparabile. Ancora sono oscuri i motivi di questa crisi, anche se molte voci ricondurrebbero a un ipotetico tradimento del ragazzo ai danni della showgirl argentina. Tra tanti di questi pettegolezzi, in particolare, ha suscitato scalpore quello legato a un tradimento del ballerino con Alessia Marcuzzi. Un’indiscrezione che avrebbero avuto del clamoroso, ma il caso è stato subito smentito dai diretti interessati. Indipendentemente dalla motivazioni di questa rottura, la coppia ha deciso di voltare pagina.

Eppure entrambi sembrano aver già trovato il modo per consolarsi dopo tanta sofferenza. Belen è stata paparazzata in compagnia del grande amico Gianmaria Antinolfi in occasione di una festa tenutasi a Napoli. E, tra la coppia di grandi amici, è scoccato pure un focoso bacio.

Stefano De Martino pizzicato con Mariana Rodriguez

Ma anche Stefano De Martino non si è tirato indietro. Il settimanale Chi ha pizzicato l’ex ballerino di Amici in compagnia di una ragazza, su una barca in quel di Napoli. La ragazza in questione, come rivela il settimanale, è un’altra Rodriguez: Mariana, modella venezuelana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La ragazza, che nonostante il cognome non ha alcun legame di parentela con Belen, è anch’essa fresca di rottura dopo aver detto addio al compagno, il modello Simone Susinna. Tra Mariana e De Martino sembra esserci grande complicità, anche se le foto pubblicate anticipatamente dal settimanale non direbbero nulla di più di una semplice amicizia.

Quello che è certo è che si sta per aprire un nuovo capitolo della loro vita. Belen Rodriguez e Stefano De Martino voltano pagina e provano a ricominciare, anche se separati.

E magari in compagnia di qualcuno che potrebbe rivelarsi speciale.

