I dati in merito alla diffusione da Coronavirus in Italia continuano ad avere un andamento altalenante, tra nuovi picchi e drastici cali, nelle ultime 24 ore si registra infatti un nuovo aumento.

In totale dall’inizio dell’epidemia sono 250.566 persone che hanno contratto il virus.

Il bollettino del 9 agosto

Nella giornata di domenica si registrano 463 nuovi casi di Coronavirus, 310 attualmente positivi (per un totale di 13.263). 2 invece i decessi, per un totale di 35.205.

763 persone sono ricoverate con sintomi in ospedale, mentre 45 sono ricoverati in terapia intensiva, altri 12.455 sono invece in isolamento domiciliare.

Focolaio in Toscana

23 dei nuovi casi sono stati individuati in Toscana dove si sono generati due focolai Covid-19 causati dal rientro dalle vacanze. 4 pazienti sono rientrati da poco dalla Grecia e sono originari del Valdarno aretino, mentre altri 4 sono originari del Senese e sono da poco rientrati dalla Croazia.

70 persone residenti a Borgo San Lorenzo a causa di contatti recenti con la parrucchiera risultata positiva.

8 ragazzi positivi a Roma

Anche a Roma sono stati registrati 8 nuovi casi positivi. Si tratta di un gruppo di ragazzi da poco rientrati da una viaggio a Malta.

A dare l’annuncio è stata la Asl Roma 3; i ragazzi hanno tutti tra i 17 e i 19 anni e sono rientrati lo scorso 7 agosto. Avviate le operazioni di contact tracing per rintracciare tutti coloro con cui i ragazzi sono entrati in contatto. Un altro caso riguarda invece una persona recentemente rientrata da Ibiza.

Un campeggio per diffondere il virus

Se in Italia, seppure altalenante, la situazione resta stabile, il resto del mondo è in stato di allerta.

Soprattutto in Spagna la situazione torna difficile e, ai nuovi picchi, si è aggiunto anche l’atteggiamento incosciente di un gruppo di avventori che ha organizzato un campeggio per diffondere il virus.

A riferire la notizia sono stati diversi media locali come il quotidiano El Dia, la Guardia Civil ha sgomberato il raduno organizzato Tenerife. Il gruppo si era organizzato via social scegliendo come location la spiaggia di Los Patos.

