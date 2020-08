C’è grande apprensione, a Bagheria, per la scomparsa di una ragazza che non torna a casa da venerdì sera scorso.

Dora D’Asta, 23 anni, di Palermo, sarebbe uscita con un’amica per andare ad una festa e non è più tornata a casa.

Sarebbe andata ad una festa con un’amica

Venerdì sera un’amica era venuta a prenderla a casa: Dora aveva raccontato di essere stata invitata ad una festa a Lido di Trabia, e di essere lì diretta. Al momento della scomparsa, secondo la versione dei genitori, la ragazza indossava pantaloncini neri ed un top nero con una scritta dorata: non si conosce l’identità dell’amica che sarebbe venuta a prenderla a casa, e dunque non si ha modo di sapere precisamente cosa sia accaduto dopo che le ragazze si sono allontanate dall’abitazione.

I genitori hanno denunciato la scomparsa di Dora il sabato, spiegando che l’ultimo contatto con la ragazza era avvenuto alle 21.30 del venerdì, quando lei aveva inviato un messaggio su whatsapp.

Dora, appello dell’amico su Facebook

Su Facebook un amico della giovane ha denunciato la scomparsa: “Prego tutti i miei amici di Facebook a dare notizie di una mia amica, scomparsa da venerdì pomeriggio a me o a suo fratello Piero.

Dora è stata prelevata, da casa sua da una ragazza di Trabia di cui non si conosce il nome per poter partecipare ad una festa che si teneva in un lido, ma non è più rientrata! – scrive Richard Aiello– Vi prego diamo un aiuto a questa famiglia. Se qualcuno sa qualcosa mi contatti”.

Appena 22 ore fa il giovane ha pubblicato un nuovo appello, condividendo una foto della ragazza: “Chiedo a tutti i miei amici di aiutarci a trovare Dora!

Una condivisione può salvare una vita!”.

Si sta considerando ogni ipotesi

Per ora gli inquirenti stanno indagando in ogni direzione possibile: difficile dire se si sia trattato di un allontanamento volontario o se alla ragazza sia accaduto qualcosa.