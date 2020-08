Sono davvero pochissime le notizie che arrivano dalla Lombardia, precisamente dalla località Chiareggio, in Valtellina, provincia di Sondrio. Secondo quanto si è appreso, erano circa le 17 di questo pomeriggio quando una frana si è distaccata dalla roccia coinvolgendo le auto nel loro passaggio. Sulla vettura viaggiava, stando alle prime informazioni che riescono a filtrare, una famiglia composta da 4 persone tra cui due bambini.

In corso tutte le operazioni di salvataggio: non si esclude la presenza di altre persone al di sotto della frana.

Frana a Chiareggio travolge un’auto: 3 i morti, grave un bimbo

La frana sarebbe avvenuta all’ingresso di Chiareggio, in provincia di Sondrio, nella curva che precede il centro abitato.

Secondo quanto riportato dalle testate locali si sarebbe trattato di una colata di fango che nel distaccarsi avrebbe travolto un’auto che si trovava in transito lungo la strada.

A bordo della vettura c’erano 4 persone, si presume una famiglia composta da padre, madre e i due figli, una bambina e un bimbo di 5 anni: le prime informazioni che arrivano dal luogo dell’accaduto parlano di 3 morti.

Nella tragedia avrebbero perso la vita il padre, la madre e la piccola. Disperate invece le condizioni del bimbo di 5 anni che soccorso in elicottero sarebbe stato trasferito in ospedale a Bergamo, al Papa Giovanni XXII, in codice rosso.

Non si esclude il coinvolgimento di altre persone

Secondo quando riportato da Ansa, al momento tutti gli uomini della squadra di soccorso si trovano all’azione e non è escluso che al di sotto della frana possano essere rimaste incastrate altre persone. Le prime ricostruzioni sulla frana parlano di un forte temporale che nelle prime ore del pomeriggio si sarebbe abbattuto su tutta l’area, provocando così il distaccamento improvviso dalla roccia.

Di questi momenti il comunicato dei Vigili del Fuoco su Twitter: “Sondrio: alle 18:00 una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa di Valmalenco. Travolta dal fango un’auto, rinvenuti a bordo dai Vigili del Fuoco i corpi privi di vita di 3 persone, due adulti e un minore – si legge nel comunicato – Soccorso un bambino, quarto occupante del mezzo“.

Il tweet dei Vigili del Fuoco sulla frana in Valtellina.