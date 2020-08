Drastica decisione per Ilaria d’Amico, la giornalista e presentatrice che abbiamo imparato a conoscere nei più celebri studi dedicati al mondo dello sport e del calcio. La compagna di Gianluigi Buffon, intervistata da Il Corriere della Sera, ha infatti deciso di dare un taglio netto al suo passato decidendo di abbandonare definitivamente il mondo del calcio ma non prima di veder decretato il vincitore della Champions League.

Ilaria D’Amico: l’addio al mondo dello sport

“Ho sentito che era arrivato il momento per raccogliere nuove sfide – sono le parole di Ilaria D’Amico ai giornalisti del Corriere ai quali ha annunciato un grande cambiamento nella sua vita dal punto di vista lavorativo – Con lo sport credo di essermi tolta tutti gli sfizi possibili e di aver fatto un percorso bellissimo anche netto“.

Così la giornalista, volto storico dello sport su Sky, ha deciso di darci un taglio spalancando le porte del suo futuro lavorativo a nuovi orizzonti e panorami che l’allontaneranno dal campo in erba.

La decisione col supporto di Buffon

“Addio allo Sport? Dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 solo a Sky.

Con la fine della Champions volterò pagina“, una decisione importante nella vita della D’Amico, arrivata dopo un lungo tempo di riflessione trascorso al fianco del compagno Buffon che, in tutto questo, l’ha sempre sostenuta. “Gigi è un supporter. Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte“. Niente più calci d’angolo, var né rigori per la D’Amico che attende ora il fischio d’inizio più importante verso una nuova porta che però ancora non è dato conoscere troppo bene. Pare infatti che la giornalista potrebbe presto approdare in uno studio televisivo tutto suo, un appuntamento fisso probabilmente su Sky e dove terrà le redini di discussioni incentrate, anche qui, con probabilità, su temi d’attualità.

