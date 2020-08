Maria De Filippi approda in Rai alla conduzione, per la prima volta, di un programma speciale in prima serata. Lo show, dal nome Siamo così, tratterà la lotta alla violenza contro le donne e al suo fianco ci saranno altri 2 nomi importanti dello spettacolo italiano. Il progetto iniziale era però diverso e prevedeva anche la storica “rivale” Milly Carlucci.

Maria De Filippi in Rai: la serata evento con grandi nomi

Nella presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione, è stata anche svelata la serata evento che vedrà come conduttrice Maria De Filippi, storico volto Mediaset.

Il 25 novembre, infatti, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, andrà in onda in prima serata su Rai 1 Siamo così.

Maria De Filippi affronterà il tema della violenza di genere ma non da sola: al suo fianco ci saranno infatti la storica amica Sabrina Ferilli, con cui ha già lavorato a Tu si que vales e Amici, e la cantante Fiorella Mannoia, da sempre impegnata in battaglie per l’uguaglianza.

Stefano Coletta, durante la presentazione del programma, ha così commentato: “Da loro ho avuto una risposta immediata e questo mi emoziona.

Per me sarà l’evento dell’autunno. Ringrazio la De Filippi che ha avuto l’autorizzazione dalla sua azienda per partecipare”.

Il progetto saltato con Maria De Filippi e Milly Carlucci

Il portale Blogo, come riportato da altri siti, ha parlato di questa scelta importante della Rai ma anche di come i piani iniziali fossero diversi. In effetti il progetto iniziale, che avrebbe dovuto chiamarsi Il treno delle donne, prevedeva 2 conduttrici: Milly Carlucci, che avrebbe condotto su Rai 1, e la stessa Maria De Filippi, che però sarebbe rimasta a Canale 5.

Una sorta di staffetta tra le 2 storiche conduttrici, spesso rivali nella battaglia degli ascolti, con l’obiettivo comune di lanciare un forte messaggio a reti unite contro la violenza domestica nei confronti delle donne.

Il progetto originale però sarebbe sfumato, ufficialmente, per questioni di costi. Maria De Filippi si è ritrovata quindi da sola al timone del programma e per questo la decisione di condurlo sulla Rai al fianco di alcune colleghe.

Insomma un evento importante che segna anche il ritorno di Maria De Filippi per la prima volta in Rai dopo le ospitate al Festival di Sanremo.

