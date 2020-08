Per la serata di mercoledì 12 agosto, in arrivo programmi di approfondimento e il ritorno del calcio europeo. Ecco la programmazione dei maggiori canali di Rai e Mediaset.

In onda sui canali della Rai

Alle 21:25, su Rai 1 va in onda il quarto appuntamento con SuperQuark. La puntata comincerà con un documentario naturalistico della BBC dedicato all’Australia. Poi si andrà in Svizzera, per seguire le orme di un gruppo di ricercatori che studia i fattori che favoriscono la trasmissione dell’influenza. Il viaggio proseguirà in Israele, uno dei Paesi più innovativi al mondo.

Tornano anche gli uomini di Squadra Speciale Cobra 11, in onda su Rai 2. Si comincia con due nuovi episodi, il primo e il secondo della stagione numero 24, “Buon compleanno” e “Affari interni“.

L’altra metà della storia è un film drammatico del 2017 ed è la scelta della prima serata di Rai 3. Il 70enne Tony riceve in eredità il vecchio diario di un amico d’infanzia. Il diario si trova però nelle mani di Veronica, la ex ragazza di Tony. I due dovranno affrontare i vecchi ricordi e ripercorrere tutta la loro storia.

In onda stasera sui maggiori canali Mediaset

#CR4 La Repubblica delle donne in replica andrà in onda in prima serata su Rete 4. Dopo la seconda puntata di Cr4 – La repubblica delle donne andrà in onda a seguire Gli Uccelli di Alfred Hitchcock.

Questa sera su Canale 5 un importante appuntamento per gli appassionati di calcio. In onda una nuova partita della UEFA Champions League, in campo scendono l’Atalanta e il PSG. Quarti di finale della maggiore competizione europea, i bergamaschi si trovano ad affrontare una partita difficile per potersi qualificare alle semifinali.

In prima serata va in onda Chicago Fire. Su Italia 1 tornano i vigili del fuoco della 51 con le loro avventure. Brett cerca di superare la rottura con Kyle, mentre la squadra si occupa di un incendio che porta alla scoperta di una possibile sala in cui qualcuno veniva tenuto prigioniero. Successivamente una tempesta colpirà la città mettendo anche in pericolo de bambini.