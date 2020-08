Che la Sardegna sia un pezzo di cuore di Elisabetta Canalis, lo si è sempre saputo. Particolarmente legata affettivamente alla sua terra, l’ex velina ha voluto dedicare un lungo post Instagram alla Sardegna che è anche, per sua personale scelta, la terra a cui vuole legare l’infanzia della figlia Skyler Eva.

Elisabetta Canalis e l’orgoglio per la Sardegna

“E come da tradizione, anche mia figlia ha imparato ad andare in bicicletta qui ad Alghero esattamente come ho fatto io“, racconta Elisabetta Canalis con una velata commozione sul suo profilo Instagram. Si tratta di un lungo post che non ha potuto far altro che inorgoglire i sardi, declamati con parole d’amore e affetto nonostante il lavoro e l’amore abbiano portato la Canalis ben lontano dall’isola e ancor più dall’Italia.

“Sembra una stupidaggine – racconta la Canalis, in totale confidenza con i suoi seguaci – ma per me è importante che Skyler abbia ricordi legati alla sua terra, che non viva la Sardegna come un posto in cui si va solo in vacanza e che i traguardi raggiunti nella sua vita abbiano un inizio anche qui, dove lei non è e non sarà mai una turista ma una di noi“.

Skyler Eva, la piccola figlia di Elisabetta Canalis in bicicletta ad Alghero. Fonte: Instagram

Sul finale, l’ironia: “Bicicletta grande protagonista della mia Estate“

Parole molto forti quelle della Canalis che ci tiene a far vivere la piccola figlia negli stessi luoghi in cui lei stessa ha trascorso la sua infanzia, facendole vivere – e rivivendo insieme a lei – colori, gusti e suoni di una terra che non sarà mai troppo lontana da loro e che soprattutto sarà la terra a loro più familiare.

A corredo di queste amorevoli parole, un dolcissimo scatto della piccola Skyler – già bellissima come la mamma – a cavallo di una piccola bicicletta. Non manca però l’ironia da parte di Elisabetta Canalis che, proprio parlando di biciclette, sul finale chiosa: “Comunque la bicicletta grande protagonista della mia Estate 2020“. Non più di qualche settimana fa in fatti l’ex velina aveva raccontato delle sue ferie movimentate, insieme al marito Brian Perri, proprio per colpa di alcuni vandali che avevano preso di mira le biciclette di famiglia.

