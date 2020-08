Elisabetta Canalis non riesce a godersi le vacanze in Sardegna insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva. La colpa sarebbe di un gruppo di ragazzini che avrebbe preso di mira le biciclette della famiglia, scaraventandole giù dalla scogliera.

La showgirl sarda si trova ad Alghero e condivide su Instagram le immagini del vandalismo, ben diverse dai post a cui sono abituati i fan. Fortunatamente il tempo che sta spendendo insieme alla famiglia, documentato sui social, sembra ripagarla dell’incidente.

Elisabetta Canalis: le bici buttate giù dalla scogliera

Non sono ferie tranquille come sperava Elisabetta Canalis, che nelle sue Storie Instagram racconta la disavventura.

La showgirl mostra il bellissimo panorama di Alghero, in Sardegna, per poi inquadrare le biciclette sue e del marito gettate sugli scogli.

“Quella è la mia bicicletta, quella di mio marito, che sono state buttate giù dalla muraglia“, spiega Elisabetta Canalis. Vittima anche il seggiolino di Skyler, che galleggia in acqua: “È la seconda volta che capita, perché purtroppo è pieno di ragazzini, che non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi“, è la denuncia.

Intoppo nelle vacanze in Sardegna

La Canalis si è poi mostrata mentre recuperava le biciclette con l’aria un po’ abbattuta, ma l’incidente per quanto sgradevole sembra non rovinare il viaggio in famiglia.

La Storia Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis, che vive a Los Angeles, si è concessa del tempo nella sua terra natia insieme al chirurgo Brian Perry, sposato nel 2004, e la figlia Skyler. Proprio ad Alghero 6 anni fa la showgirl ha festeggiato le nozze, e durante questa vacanza ha deciso di tornare nella location in cui ha detto il fatidico sì.

La Canalis si mostra più felice che mai mentre gira in barca per le splendide coste sarde insieme alla famiglia, e concede ai fan di Instagram varie foto di Skyler, della cui privacy è sempre stata gelosissima.

Approfondisci:

Elisabetta Canalis e mamma Bruna: quando l’amore supera l’oceano

Elisabetta Canalis ricorda il padre: “La sua morte ci ha uniti di più”