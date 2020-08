Dal dieto le quinte di Radio RTL 102.5 filtrano succosissime indiscrezioni su quella che potrebbe essere “la coppia dei sogni”, o ancora meglio, l’accoppiata vincente per collezionare fiume di ascolti nella guerra allo share. Due personaggi noti della televisione e anche molto amici dopo aver dato il meglio nello studio di Barbara d’Urso: parliamo di Giucas Casella e di Francesca Cipriani. I due, in qualità di inviati, potrebbero sbarcare a L’Isola dei Famosi.

Casella e Cipriani volano alle Honduras?

Illazioni vere e proprie ma dietro alle quali sembra essere un velo di verità.

Giucas Casella e Francesca Cipriani inviati a L’Isola dei Famosi? Un’accoppiata che senza averla nemmeno mai vista all’opera, già possiede tutti i requisiti per essere esplosiva. L’indiscrezione è nata quest’oggi, come racconta Il sussidiario, in quel di Radio RTL 102.5, dove è stato ospite per via telefonica proprio Casella. L’illusionista e personaggio televisivo, a microfono aperto, non avrebbe rivelato nulla più se non la felicità per essere recentemente diventato nonno.

L’indiscrezione e il sogno nel cassetto dell’illusionista della tv

Ora però, da nonno, sembra che Giucas Casella voglia passare ad essere inviato e non in un posto qualsiasi ma un luogo che conosce molto bene, le Honduras.

Secondo quanto rivelato da Fredella infatti, Giucas Casella non si sarebbe tirato indietro dal confessargli il segreto nascosto di desiderare di partecipare a L’Isola dei Famosi nelle vesti di inviato insieme all’amica, recentemente scoperta, Francesca Cipriani. Un duo scoppiettante se fosse tutto vero e con la Pupa e l’Illusionista, è indubbio che gli ascolti del programma potrebbero volare come mai prima d’ora. Che gli autori di Mediaset stiano facendo un pensierino ad ingaggiare il duo?

Tutti gli scenari rimangono aperti, ora è tempo solamente di ipotesi opinioni.

Il pubblico da casa, approverebbe la scelta?

