Ferragosto si avvicina e intanto la programmazione delle reti Tv si adatta alla settimana più vacanziera dell’anno. Vediamo cosa hanno in programmazione i maggiori canali per questo giovedì 13 agosto 2020.

In onda questa sera sui canali Rai

Su Rai 1 va in onda in prima serata un film tv del 2006, L’uomo che sognava con le aquile. Terence Hill torna a dominare le serate Rai con la vera storia di un contadino. Una storia sulla difesa del territorio e delle tradizioni, girata in Calabria.

Alle 21:20 su Rai 2 andrà in onda il film in prima visione assoluta Riavrò mia figlia?

La protagonista è incinta di otto mesi e mezzo quando ha un incidente d’auto. In ospedale viene fatta partorire, ma al suo risveglio, scopre che la figlia è stata portata via dal marito. Inizia così una lunga ricerca della piccola, che avrà risvolti tragici.

Alle 21:20 torna il cane più famoso della tv. Su Rai 3 va in onda Hudson & Rex, una nuova serie poliziesca canadese che prende spunto dalla serie famosissima degli anni ’90, Il commissario Rex.

Le puntate andranno in onda ogni giovedì, dal 13 agosto al 3 settembre.

Questa sera in televisione sui canali Mediaset

Su rete 4 va in onda alle 21:27 il film Frantic. Il dottor Richard Walzer arriva a Parigi con la moglie per un congresso, ma lei scompare misteriosamente. Lui si rivolge alla polizia e all’ambasciata senza ottenere aiuto, ma alla fine deve partire per una ricerca in solitaria.

Alle 21:20 tornano le repliche di Zelig. Claudio Bisio torna su Canale 5 per un po’ di sano umorismo estivo.

Un grande appuntamento alle 21:10 su Italia 1 che nel giorno della morte di Nadia Toffa, le dedica una puntata: Le Iene per Nadia.

Uno speciale con le interviste e i suoi servizi, un modo per ricordare il suo lavoro. “LE IENE PER NADIA. Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. A un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano e la ricordano con tutta la sua forza, e anche il suo grande amore per la musica. Le Iene per Nadia: domani dalle 21.10 su Italia1“, hanno scritto su Instagram a corredo di un video proprio dedicato alla ex Iena.

