Stefania Orlando è stata ospite di Adriana Volpe ad Ogni Mattina, e tra le due si è creato un siparietto particolarmente simpatico.

Da tempo, Stefania Orlando ha dichiarato palesemente di ammirare la Volpe come donna e come conduttrice e di essere stata completamente dalla sua parte nella querelle tra lei e Giancarlo Magalli.

Intervista “al mare” da Stefania Orlando

È stata un’intervista a distanza quella di Adriana Volpe e Stefania Orlando: l’attrice e conduttrice si trovava infatti nella sua nuova casa al mare che l’inviato Luca Calvani è andato a vedere, mostrando agli spettatori l’edificio.

Come già in passato, Stefania Orlando ha approfittato dell’occasione per complimentarsi di nuovo con Adriana Volpe, sia per il suo carattere e per come si pone con le persone, sia per la sua avvenenza: “No, questo non me lo puoi dire Stefania”, lasciando intendere che la Orlando sarebbe altrettanto bella.

La casa di Stefania Orlando

Le due sono molto amiche, tanto che la Volpe era presente al matrimonio della Orlando, che è stato organizzato proprio nello stesso posto in cui l’attrice ha comprato la casa: Fregene. Lei ha descritto così la sua nuova abitazione: “Mi evoca tanti ricordi piacevoli e comprare casa qui è stato veramente un realizzare un mio sogno” ha confessato Stefania Orlando che ha aggiunto: “Un posto dove tu sai che puoi andarti a rifugiare”.

Stefania Orlando contro Giancarlo Magalli

La Orlando si era scagliata in favore dell’amica Adriana anche poco tempo fa, quando Giancarlo Magalli aveva fatto della poco velata ironia sugli scarsi risultati di ascolto di Ogni Mattina: “Trovo ingiustificato e stucchevole l’accanimento nei confronti di Adriana”, ha detto la Orlando a Chi. “Fare dell’umorismo sui bassi ascolti di un programma non lo trovo carino”, ha continuato: “Dietro una trasmissione ci sono tante persone che lavorano e Magalli questo dovrebbe saperlo, ma se l’ironia è una facoltà a numero chiuso, lo è anche l’eleganza”.

