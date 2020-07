È un’estate di sfide e di tensioni, quella di Adriana Volpe. Da due settimane l’ex gieffina è al timone di Ogni Mattina, nuovo contenitore mattutino di Tv8 che da palinsesto promette “un’atmosfera familiare e accogliente, per raccontare storie ordinarie e straordinarie”. Peccato che in questi giorni il programma abbia fatto parlare di sé per i motivi poco virtuosi: il battibecco tra Volpe e Giancarlo Magalli (tra le insinuazioni nemmeno troppo velate di lui e la risposta piccata di lei) e gli sconfortanti dati sullo share.

Ogni Mattina: ascolti a picco

Adriana Volpe e Alessio Viola non riescono a convincere il pubblico italiano a cambiare canale e sintonizzarsi su Tv8.

Certo, il compito non è dei più semplici: il canale su cui va in onda il loro programma è un neonato se confrontato con i rivali della tv generalista, e Ogni Mattina deve rivaleggiare con i ben più rodati UnoMattina, I Fatti Vostri e Mattino 5. Eppure in questi giorni lo share della trasmissione di Volpe e Viola ha fluttuato incostante intorno a un deprimente 1%, inchiodando al televisore nemmeno 100mila spettatori.

Per di più il trend è al ribasso: mercoledì scorso l’asticella dello share non ha superato lo 0,8%.

Un piano B per Ogni Mattina? L’indiscrezione

I conduttori di Ogni Mattina le stanno provando tutte, dall’introduzione della rubrica Rotocalco al coinvolgimento di Andrea Denver, compagno di Volpe nella scorsa edizione del Grande Fratello. Eppure il format non convince. Alcuni spettatori lamentano che è un qualcosa di già visto, mentre Maurizio Costanzo sulle pagine di Nuovo scrive: “Bisogna dare il tempo al programma di affermarsi, di perfezionarsi e di diventare un punto di riferimento per una fetta di telespettatori”.

La vera domanda è: Volpe e Viola hanno davvero tutto questo tempo? Voci insistenti sibilano che il quartier generale di Tv8 stia pensando a un piano B per archiviare il flop di Ogni Mattina.

Adriana Volpe accusata dai fan sui social

Nel frattempo Adriana Volpe cerca di scaricare la tensione distraendosi con dei weekend fuori porta. La scorsa domenica la conduttrice si è concessa qualche ora di relax in un parco acquatico e ha condiviso un improvvisato balletto in piscina sul suo profilo Instagram.

Un’occasione da cogliere al volo per gli haters che immancabilmente hanno insinuato che i sorrisi di Volpe siano una finzione. “Si vede lontano un miglio che non è serena”, commenta qualcuno, scatenando subito un piccolo dibattito tra i fan. Ci pensa Adriana stessa a riportare l’ordine, scrivendo: “Fattene una ragione, io sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita. Essere astioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia anche per te”. La conduttrice ha poi chiesto consiglio per scegliere la meta in cui trascorrere il prossimo weekend.

Si spera che a fine settimana possa festeggiare degli ascolti più soddisfacenti.

