Roberto Bolle sembra aver trovato la felicità al fianco dello stilista Daniel Lee. La coppia è stata pizzicata dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcune immagini che li ritraggono insieme in vacanza al largo della Costiera Amalfitana. Effusioni e grandi sorrisi per il ballerino e la sua dolce metà, che si godono un’estate all’insegna dell’amore.

Roberto Bolle e Daniel Lee prendono il largo

Un Roberto Bolle così sorridente e raggiante non lo avevamo mai visto. Frutto del suo amore per il compagno Daniel Lee, stilista di nazionalità inglese e direttore creativo dell’azienda Bottega Veneta.

La coppia ha momentaneamente abbandonato i propri luoghi del cuore (il palcoscenico per il ballerino, il settore della moda per lo stilista) per trascorrere insieme le vacanze estive. La meta prescelta è la meravigliosa cornice della Costiera Amalfitana, nella quale stanno vivendo una sorta di mini-crociera. Preso il largo su una barca e in compagnia di alcuni amici, Roberto Bolle e Daniel Lee stanno trascorrendo momenti di spensieratezza. Ma non mancano i momenti più intimi in cui i due si lasciano andare alle effusioni e ai sorrisi. È il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ad averli pizzicati durante romantici momenti.

Fra le varie immagini pubblicate dalla rivista, ce n’è una che li ritrae abbracciati e sorridenti. Segno che la loro relazione sta procedendo a gonfie vele.

Continuano le vacanze estive del ballerino

Solo un mese fa il ballerino e lo stilista avevano cominciato le loro vacanze estive nella romantica cornice di Venezia. E, anche in quel caso, è stato il settimanale Chi ad averli pizzicati in dolce compagnia.

La pausa estiva di Roberto Bolle dunque continua, considerando che tutti gli impegni presi in estate, ovvero i suoi spettacoli, sono stati rimandati al prossimo anno. E così il popolare e amatissimo ballerino ha deciso di concedersi una lunga vacanza, lontano dal palcoscenico ed esibizioni dal vivo.