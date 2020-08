Notizia di questi momenti quella che arriva oltreoceano e che riguarda il fratello del Presidente Donald Trump, Robert Trump, ricoverato in ospedale in “gravi condizioni”.

Robert Trump ricoverato in ospedale

Informazioni o notizie sul motivo del ricovero, per il momento, non circolano. Quanto è dato sapere e che arriva dall’ospedale di New York è che è stato ricoverato in queste ore il fratello del presidente americano Donald Trump. Secondo quanto filtrato dalla Casa Bianca, che in questi momenti avrebbe dato conferma della notizia, il fratello minore di Trump si troverebbe in questi momenti in ospedale, ricoverato “in gravi condizioni”.

Null’altro è dato sapere se non che lo stesso Donald Trump, con il quale il fratello Robert ha un ottimo rapporto, si recherà in ospedale a fargli visita questo pomeriggio.

Il primo ricovero a New York lo scorso giugno

Non è la prima volta che Robert Trump viene ricoverato in ospedale: l’ultima occasione risale a qualche mese fa, a giugno, quando il fratello minore di Donald Trump venne ricoverato in terapia intensiva dal Mount Sinai Hospital di New York. Un ricovero durato più di una settimana ma per motivi che non sono stati resi noti.

Pochissime le informazioni sullo stato di salute del 72enne prima che questo entrasse in ospedale.

L’azioen legale per bloccare la pubblicazione di un libro

Su di lui, quanto a vita e carriera, le informazioni sono scarne: proprio recentemente però il fratello di Trump era venuto alla luce per aver deciso di bloccare quello che doveva essere il libro della nipote Mary, figlia del fratello defunto Fred, dal titolo Too Much and Never Enough (Troppo e mai abbastanza).

Un intervento costato un’azione legale vera e propria.