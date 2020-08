Un weekend da bollino rosso sulle strade, il più vacanziero di tutta l’estate e la televisione si prepara a intrattenere chi rimarrà a casa in questo venerdì 14 agosto con una programmazione ad hoc.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Rai 1 sceglie di andare in onda con I Migliori dei migliori Anni. Saranno 8 puntate che sintetizzeranno il meglio delle 8 edizioni del programma condotto da Carlo Conti.

Rai 2 questa sera viaggia nel segno del giallo con il film I delitti della Foresta Nera. Tutto comincia con il ritrovamento del corpo di una giovane donna in un lago.

Alcune leggende parlano di fantasmi nel lago che trascinano a fondo le loro vittime. Tutti i segni parlano di suicidio, ma qualcosa per la polizia non torna.

In prima serata torna La Grande Storia in onda su Rai 3. Paolo Mieli, alle 21.20, racconterà al pubblico durante il suo programma la Guerra fredda, nata poco dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Questa sera in onda sui canali Rai

Rete 4 torna invece a dedicarsi ai grandi film che hanno fatto la storia della nostra filmografia: Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

Scritto da Lina Wertmüller che dirige Mariangela Melato e Giancarlo Giannini.

La fiction Come sorelle torna su Canale 5 con nuove puntate. Questa sera 14 agosto Ipek, Deren e Cilem metteranno da parte il risentimento che hanno nei confronti della loro madre biologica nel tentativo di ricostruire il rapporto che hanno. Ma il loro passato resta sempre in agguato.

Italia 1 sceglie di andare in onda con il film catastrofico del 2014 Into the storm. 4 studenti avvistano un tornado F2, uno di loro scende per riprenderlo ma il tornado finisce per travolgerli e ucciderli.

In una cittadina poco lontano ci sono in azione alcuni cacciatori di tornado, insieme trovano un tornado F3 che poco dopo colpisce una scuola della cittadina. Poco dopo la situazione peggiore irreparabilmente, è solo l’inizio, infatti. In arrivo c’è un tornado F5, ma nessuno lo sa.