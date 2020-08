Grave lutto per Megan Gale, la modella e attrice australiana che in Italia è diventata celebre grazie soprattutto agli spot della Omnitel. L’indimenticabile bellezza australiana sta vivendo un tragico lutto: poche settimane fa è stato trovato morto suo fratello Jason. Una morte circondata dal dolore per altre dolorose perdite.

Morto Jason, fratello di Megan Gale

Stando a quanto riportano le fonti estere, il corpo di Jason Gale è stato ritrovato il 22 luglio, dopo che era scomparso da una settimana. L’ultima volta era stato visto in un distributore di benzina a Pingelly, nell’Australia Occidentale: avrebbe acquistato dell’acqua, pagato il carburante e poi si sarebbe allontanato.

Dopo una settimana di ricerche, la drammatica scoperta: la sua auto è stata ritrovata a Karragullen, sobborgo della città australiana di Perth. Nella boscaglia vicino, il corpo del 49enne Jason, fratello della più nota Megan Gale.

La tragica morte del collega di Jason Gale

Le fonti estere non chiariscono quale sia la causa della morte di Jason Gale, ma viene evidenziato che il 49enne fratello dell’attrice stava attraversando un periodo drammatico. Nel 2018, avrebbe assistito alla drammatica morte di un collega di lavoro, dovuta ad un tubo scoppiato che lo avrebbe preso in pieno uccidendolo.

Oltre a questo, viene riferito anche che Jason Gale soffrisse molto per la morte del suo amato doberman, Badge.

Due tragedie ravvicinate, che avrebbero messo a dura prova la salute emotiva di Jason Gale. Così espressa, quindi, sembrerebbe che la causa della morte potrebbe essere suicidio: un’ipotesi avvallata anche dal fatto che la polizia, riferiscono le fonti, non starebbe trattando la morte come sospetta, ma le cause sono ancora da appurare.

Megan Gale oggi, cosa fa la modella

Un periodo drammatico quindi per Megan Gale, modella sempre apprezzata e riconosciuta in Italia.

Non solo per gli spot della Vodafone: Megan Gale si ritrovò infatti a condurre il Festival di Sanremo 2001 assieme a Raffaella Carrà, a riprova dell’enorme successo avuto dalla star australiana.

Megan Gale oggi ha 45 anni ed è sposata con Shaun Hampson, giocatore di football australiano. La coppia ha 2 figli ed è ufficialmente fidanzata dal 2017. Dopo Vacanze di Natale di Vanzina e Guardie del Corpo di Neri Parenti, Megan Gale è apparsa anche nel film Mad Max: Fury Road, film capolavoro di George Miller vincitore di numerosi Oscar.

