Elodie non ha mai fatto mistero del preziosissimo rapporto che la lega alla nonna. Su Instagram arriva l’ulteriore conferma di questo feeling: la cantante ha pubblicato un video in cui balla assieme a lei sulla barca delle loro vacanze. L’accoppiata, che mette a confronto due differenti generazioni, ha conquistato i followers.

Elodie: danze sfrenate assieme alla nonna

Anche per Elodie, come per moltissimi suoi colleghi, è tempo di vacanze. Numerosi artisti musicali hanno continuato ad esibirsi live, pur rispettando le precauzioni anti-Covid, altri invece hanno preferito rimandare i propri show a tempi migliori.

La cantante, protagonista quest’anno a Sanremo con Andromeda, si è concessa una vacanza in barca insieme alla famiglia, e alla nonna in particolare. La ragazza ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un divertente video che la ritrae in barca a ballare assieme all’adorata nonna. Elodie in un bikini fucsia e con lunghe treccine, la sua ‘arzilla’ compagna di danze sfrenate con un costume rosso e cappello di paglia in testa. Tra nonna e nipote la complicità è alle stelle e la cantante osserva sorridente le sue mosse, cercando di imitarle.

“Vacanze in famiglia“, il commento a corredo del video.

"Vacanze in famiglia", il commento a corredo del video.

Vacanze in barca dopo le polemiche

Le vacanze in famiglia di Elodie arrivano dopo mesi ricchi di successi in termini discografici, ma anche di furiose polemiche. È recente, infatti, la diatriba che l’ha vista coinvolta con la Lega e alcuni suoi esponenti. La cantante ha espresso il proprio giudizio sull’utilizzo che il partito politico fa delle proprie campagne elettorali: “Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti”.

Il parere espresso da Elodie ha subito generato le critiche dei leghisti, capitanati da Matteo Salvini, che non gliele hanno mandate a dire. Le roventi polemiche, però, lasciano ora spazio alle vacanze e al divertimento al fianco della famiglia.