È allarme nella zona di Carpi, in provincia di Modena, per la scomparsa di una ragazza di 14 anni.

La giovane non torna casa, a quanto pare da due giorni e la famiglia ha diramato un appello ai media, oltre che aver allertato le autorità.

Uscita di casa senza effetti personali

Non si sa molto delle ultime ore che Fadila, 14 anni ed origini marocchine, ha passato con la sua famiglia. La ragazza, a quanto pare, non avrebbe con sé i suoi oggetti personali: Fadila non ha con sé né il telefono, né dei soldi, né alcun documento.

I genitori, a quanto pare, non hanno modo di dire alle autorità in che modo fosse vestita, ma è stato comunque diramato un suo identikit fisico: è alta 165 cm, ha capelli neri ed occhi castani. La sua corporatura è normale.

Non ci sono per ora ipotesi precise sulla sua scomparsa, e non si scarta la possibilità di un allontanamento volontario.

Gli appelli sui social media

Sui social si sono diffusi vari appelli, tra cui quello di Alessandro Iacovelli: “+++ AIUTATECI A TROVARLA +++ Lei è Fadila, una giovanissima ragazza minorenne, di origini marocchine, che vive a Soliera (MO) insieme ai suoi genitori.

Stamattina Fadila si è allontanata da casa e non vi ha fatto più ritorno. È alta 165 cm ed è di normale corporatura. Non sappiamo come fosse vestita. Con sé non ha cellulare, né soldi né documenti. Chiunque abbia qualche informazion utile al suo ritraccio, è pregato di contattare con sollecitudine il Comando Compagnia dei Carabinieri di Carpi allo 05962276 o sul 112. Grazie”.

Contattato anche Chi l’ha visto

La famiglia ha anche contattato la trasmissione Chi l’ha visto?

, che ha diramato l’identikit della ragazza. Al lavoro, per riportare a casa Fadila, ci sono i carabinieri di Modena.