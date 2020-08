Il pubblico aveva già saputo che Gerry Scotti aveva avuto una piccola disavventura in piena estate. A svelare l’infortunio del conduttore era stata Belen Rodriguez con un vide pubblicato su Instagram in cui lo zio Gerry aveva le stampelle e un tutore. I due erano insieme durante le riprese di Tu si que vales, che presto tornerà in televisione, ma intanto parla proprio il conduttore.

Gerry Scotti, infortunio a Tu Si Que Vales

Gerry Sotti racconta a Tv Sorrisi e Canzoni, da quanto riporta La Nostra Tv, i dettagli dell’infortunio che ha portato alla frattura al metatarso del piede e al legamento.

Tutto sarebbe accaduto durante le registrazioni del programma Tu Si Que Vales: il conduttore sarebbe scivolato su una superficie liscia proprio mentre “zio Gerry” stava lavorando al programma di Canale 5. “Mi è andata bene, solitamente quel tipo di caduta fa rompere anche il gomito, la spalla e il femore“, avrebbe rivelato il conduttore.

Gerry Scotti come sempre non perde il suo umorismo caratteristico “Adesso quando vedrò cadere un concorrente nella botola so cosa rischia…”. Intanto le registrazioni della puntate sono andate avanti, con o senza infortunio: “Siamo sempre più affiatati, è molto faticoso registrare anche per il caldo ma stiamo facendo delle puntate bellissime”.

Gerry Scotti e il video con le stampelle

Belen aveva pubblicato una serie di storie su Instagram sul dietro le quinte di Tu si que Vales. Nel video veniva mostrato il conduttore Gerry Scotti che si teneva in piedi grazie a due stampelle e alla gamba destra c’era un vistoso tutore. Belen e il conduttore ridono e scherzano e lo zio Gerry non aveva perso lo smalto e il buonumore.

“Gerry fai un saluto a tutti“, si vede Belen chiedergli nel video. Il conduttore sorride e alzando le stampelle dice: “Ciao, mi raccomando… in gamba eh!“, scatenando le risate dei presenti.

Guarda il video