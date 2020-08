A La vita in diretta Estate, nella puntata di martedì 18 agosto, il tema della giornata sono i tradimenti. Ospite in studio e protagonista del dibattito su una tematica così scottante, Patrizia De Blanck si lascia andare a una confessione clamorosa: “Sono una traditrice seriale“.

Patrizia De Blanck rivela: “Sono una traditrice seriale“

La vita in diretta Estate non conosce vacanza e prosegue spedito la sua marcia verso l’autunno. Nel programma condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi, ogni puntata concentra l’attenzione su tematiche importanti e sempre attuali.

Oggetto di dibattito nella puntata di martedì 18 agosto sono i tradimenti, una delle principali cause di crisi nelle coppie. A prendere parte al dibattito nello studio del programma di Rai1 c’è anche Patrizia De Blanck, pronta a partecipare al Grande Fratello Vip, che ritornerà da settembre su Canale 5. La De Blanck, uno dei più popolari personaggi televisivi, ha affrontato il tema legato ai tradimenti con molta sincerità e trasparenza. Sino ad arrivare ad una clamorosa confessione, che ha lasciato di stucco i due conduttori: “Sono qua perché sono una traditrice seriale“.

La confessione a La vita in diretta Estate

Patrizia De Blanck rivela il motivo per cui è stata spesso infedele nel corso della sua vita: “Io lo dico perché c’è tanta gente che lo fa e non lo dice, io lo dico perché non c’è niente da vergognarsi. Però c’è una motivazione: sono molto esigente e non ho mai trovato in un uomo solo quello che voglio, l’ho trovato in due. Per cui ho sempre avuto due storie insieme, uno lo sapeva e l’altro no“. La De Blanck propone un esempio a supporto di questa sua teoria: “Ti amano molto di più perché, per esempio, a quello che sa e che ti dice ‘Questa sera ho una cena di lavoro’, tu dici ‘Vai caro, vai, non ti preoccupare’, perché sa che c’è quell’altro“.