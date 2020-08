Ha conquistato il pubblico con la sua calma e il suo sorriso durante Temptation Island tanto che in moltissimi si sono appassionati al programma e affezionati a lui. Di recente Filippo Bisciglia ha condiviso sui social una sua foto da giovane, sempre sorridente, che ha scatenato i commenti.

Filippo Bisciglia, la foto da ragazzo

17 anni sono un’età bella ed emozionante. Il viaggio nel viale dei ricordi questa volta è toccato a Filippo Bisciglia che ha pubblicato una sua vecchia foto, che lo ritrae sorridente, proprio a 17 anni. “Pischello“, scrive lui stesso ridendo.

I fan accolgono benissimo la nuova immagine supportando il conduttore con commenti di apprezzamento.

Bisciglia e Temptation Island

L’ultima stagione di Temptation Island è stata un successo di ascolti, come sempre, anche se cambiata leggermente a causa dell’emergenza coronavirus. Il conduttore ha scelto i social, alla fine del programma, per mandare alle persone che hanno partecipato al programma un messaggio carico di affetto: “Il fatto di non potervi abbracciare dopo il falò è la cosa che mi è dispiaciuta e mancata di più… sono una persona che ha bisogno del contatto fisico, soprattutto dopo quello che abbiamo trascorso insieme, rimarrete sempre nel mio cuore, tutti… Grazie ragazzi… P.s.

Appena ci rincontreremo vi stritolerò di abbracci“.

Sono stati anni intensi alla guida del programma. “Io mi innamoro sempre di più del programma e di voi, voi che non avete mai smesso di dimostrarmi così tanto affetto e amore… Grazie a tutti, alle tantissime persone che lavorano per il programma, dagli autori ai macchinisti, dal primo all’ultimo, siete tutti nel mio cuore, ai ragazzi di Witty, ai telespettatori, a tutti gli amici del Web, Instagram, Facebook, Twitter che ogni anno, ogni messa in onda fate sì che Temptation Island sia sempre al primo posto in Italia e nel mondo su Twitter (non a chiacchiere)… a tutti coloro che hanno fatto parte del programma in questi 7 anni, coppie, ragazzi e ragazze single…“, ha detto alla fine del programma per ringraziare tutti.

“Un ringraziamento speciale a colei che ha portato in Italia questo format Maria, a lei che mi ha dato la possibilità di condurlo, grazie Mary“, ha aggiunto dedicando un pensiero a Maria De Filippi.