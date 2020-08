Archiviata l’edizione 2020 di Temptation Island, con amori e scandali annessi e connessi, Filippo Bisciglia si lascia andare a una rivelazione. I conduttore saluta le coppie (e non) con parole che evidenziano il suo dispiacere più grande a termine del reality.

Bisciglia alle coppie di Temptation: “Ecco cosa mi è dispiaciuto di più“

Dopo la conclusione di Temptation Island e i clamorosi colpi di scena innescati tra alcune delle coppie in gioco, Filippo Bisciglia impone la sua firma sull’edizione appena archiviata rivolgendo un pensiero proprio a loro, i protagonisti del reality delle tentazioni.

Il conduttore ha scelto i social per mandar loro un messaggio carico di affetto, in cui spicca la rivelazione su ciò che gli è dispiaciuto di più, dopo quella sui momenti più difficili vissuti nel programma.

“il fatto di non potervi abbracciare dopo il falò è la cosa che mi è dispiaciuta e mancata di più… sono una persona che ha bisogno del contatto fisico, soprattutto dopo quello che abbiamo trascorso insieme, rimarrete sempre nel mio cuore, tutti… Grazie ragazzi… P.s. Appena ci rincontreremo vi stritolerò di abbracci“.

È proprio l’assenza di un ultimo abbraccio di congedo, per il presentatore, ad aver alimentato il suo dispiacere nella pagina finale che ha segnato il tramonto dell’ultima edizione del format, quella in cui, per turbolenze ed evoluzioni inaspettate, hanno avuto un posto di primo piano le dinamiche infuocate tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Post di Filippo Bisciglia su Instagram – Fonte: Instagram/Filippo Bisciglia

Il ringraziamento a Maria De Filippi

Poche ore prima del messaggio alle coppie di Temptation, Filippo Bisciglia ha affidato al suo profilo Instagram il sigillo sul suo percorso di successo al timone della trasmissione.

Per farlo, ha scelto parole intense rivolte a pubblico, allo staff, ai concorrenti e colei che gli ha permesso di vivere questa avventura: Maria De Filippi (con cui, dopo il battibecco ad Amici Celebrities, ha dichiarato di aver chiarito tutto).

“Si dice che al settimo anno una storia d’amore possa subire una crisi… La storia d’amore alla quale mi sto riferendo è la nostra, Noi, Voi e Temptation Island… Ma quale crisi? io mi innamoro sempre di più del programma e di voi, voi che non avete mai smesso di dimostrarmi così tanto affetto e amore… Grazie a tutti, alle tantissime persone che lavorano per il programma, dagli autori ai macchinisti, dal primo all’ultimo, siete tutti nel mio cuore, ai ragazzi di Witty, ai telespettatori, a tutti gli amici del Web, Instagram, Facebook, Twitter che ogni anno, ogni messa in onda fate sì che Temptation Island sia sempre al primo posto in Italia e nel mondo su Twitter (non a chiacchiere)… a tutti coloro che hanno fatto parte del programma in questi 7 anni, coppie, ragazzi e ragazze single… Un ringraziamento speciale a colei che ha portato in Italia questo format Maria, a lei che mi ha dato la possibilità di condurlo, grazie Mary“.

Il prossimo appuntamento con il reality delle tentazioni è già alle porte, con Alessia Marcuzzi pronta a fare nuovamente da padrona di casa. “Le faccio un grandissimo in bocca al lupo. È una persona a cui voglio profondamente bene“, ha detto di lei il conduttore in un intervento a Uomini e Donne Magazine.

Approfondisci

Temptation Island: messaggio di Pamela Camassa a Filippo Bisciglia

Temptation Island: ascolti record per la formula Bisciglia