Si è conclusa da pochi giorni la fortunata ottava edizione di Temptation Island, la settima sotto la conduzione di Filippo Bisciglia. In termini di ascolti, è stata un vero successo ma ora è già tempo di pensare oltre. Per questo il conduttore, nella sua intervista dopo il ritorno dal resort, ha fatto un grosso in bocca al lupo a chi prenderà il suo posto: Alessia Marcuzzi.

Temptation Island, tocca ad Alessia Marcuzzi

Tra un mese è già di nuovo tempo di pinnettu e falò di confronto: si è appena conclusa l’ottava edizione di Temptation Island, ma sta per iniziare la terza della versione vip.

A guidarla, ci sarà per la seconda volta consecutiva Alessia Marcuzzi, a sua volta al centro del triangolo amoroso dell’estate. Su di lei, Filippo Bisciglia ha speso qualche parola nell’intervista a Uomini e Donne Magazine: “Le faccio un grandissimo in bocca al lupo. È una persona a cui voglio profondamente bene“.

La conoscenza di Bisciglia risale addirittura al 2006: Filippo arrivò secondo nella prima edizione del Grande Fratello condotto dalla Marcuzzi. “È stata la prima a dire il mio nome davanti a milioni di spettatori e ora conduciamo lo stesso programma: incredibile” ha detto al Magazine.

Quindi ha aggiunto: “Ai falò traspare tutta la sua dolcezza ed è una componente essenziale per questa trasmissione“.

Il successo di Temptation Island

Nei giorni scorsi, Bisciglia aveva anche rivelato quale sia stato il momento più difficile di Temptation Island. Nonostante quei momenti di tensione e l’emergenza Coronavirus a obbligare a misure severissime, quest’anno il programma è stato un successo: “Temptation è il primo programma che, da quando è iniziato, continua a crescere nei dati d’ascolto” ha sottolineato Bisciglia.

Un successo figlio del team e di qualche accorgimento: “Cerchiamo di rinnovarci in ogni piccola cosa, forse qualcuno non se ne è accorto ma anche il montaggio ha subito qualche modifica rispetto al passato: ora è più dinamico, intrecciamo le storie di continuo“.

