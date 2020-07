Il gossip non va mai in vacanza. Lo sa bene Alfonso Signorini, vera autorità in materia che, seppur lontano dagli studi del Grande Fratello Vip e dalla redazione di Chi, non perde un momento per fare del sano pettegolezzo. L’occasione è un incontro speciale tra le vette del Trentino Alto Adige, teatro delle sue ferie estive: quello con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, gli innamorati della casa del GF Vip.

Pranzo in rifugio a suon di gossip

Il trio ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata in montagna, tra passeggiate nei boschi e un lauto pranzo in rifugio con tanto di bottiglia di vino.

“Sono in un rifugio di montagna a mangiare il formaggio, con le mucche e gli asinelli, mancano solo Heidi e Peter, ma li ho trovati”, racconta Signorini nelle stories, svelando poi l’identità dei suoi due biondi commensali.

I pettegolezzi su De Martino e Marcuzzi

L’aria pura delle vette raffredda appena i bollenti gossip che i tre si sono scambiati. Le conversazioni rimangono top secret, ma qualche particolare trapela dagli aggiornamenti social di Alfonso Signorini.

“Vi ho sgamati”, commenta in un video. “Stavamo parlando di De Martino e di Mariana Rodriguez, non fate finta di niente che siete delle serve peggio di me”. Tra le risate di Ciavarro e Incorvaia, il re del gossip continua a divertirsi, incalzando: “Si sono già lasciati? Ma De Martino non stava già con la Marcuzzi?“.

Il gossip più caldo dell’estate

È evidente che ad Alfonso Signorini il gran parlare sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi faccia piuttosto ridere.

Già una decina di giorni fa ha condiviso su Instagram una fotografia scattata durante una cena con Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi – con cui la presentatrice è ora in vacanza – commentando ironico: “Serata matta. Ps: De Martino era dentro a pagare il conto”. L’esagerato polverone sollevato dalla rottura tra il ballerino e la showgirl Belen Rodriguez è di nuovo oggetto di attenzione per Signorini, che dall’alto delle vette trentine scherza sui molteplici flirt attribuiti a De Martino.

