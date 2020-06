Filippo Bisciglia è già in Sardegna per le riprese dell’ottava edizione di Temptation Island che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 2 luglio. Intervistato da TvBlog, ecco quanto dichiarato dal noto conduttore.

La lite con Maria De Filippi

Nel corso della sua partecipazione ad Amici Celebrities, Filippo Bisciglia ha avuto un piccolo battibecco con Maria De Filippi in diretta. Immediatamente alcuni utenti del web avevano iniziato a manifestare la propria preoccupazione sui social, in quanto temevano che per via di quella piccola lite Bisciglia non avrebbe più condotto Temptation Island.

Alla fine non è andata così e anche quest’anno il conduttore è al timone del reality in grado di mettere in gioco i sentimenti.

Come raccontato dallo stesso Filippo Bisciglia a TvBlog, infatti: “È finita subito lì, ci siamo chiariti. È come se due persone che si conoscono discutono, al tavolino di un bar, di una cosa accaduta. È stato un momento vero. Più vero di così, non c’è! Maria e la produzione di Amici sono stati bravi a non nascondere nulla e a mandarlo in onda ugualmente, senza timori, anche se era un programma registrato”.

Per poi aggiungere: “È stato giusto così. La verità non si nasconde. Mi è dispiaciuto tanto, eh, pure a Maria è dispiaciuto… Ma è come se due amici che si conoscono discutono. La cosa bella è che andato in onda tutto”.

Le dichiarazioni su Temptation Island

Inevitabile, poi, un commento su Temptation Island che quest’anno, a differenza delle precedenti edizioni, vede la partecipazione sia di coppie vip che nip. A tal proposito Bisciglia ha commentato: “È un’edizione speciale. Per la prima volta, ci sono coppie composte da personaggi famosi e coppie composte da persone comuni.

Fino ad ora, le coppie vip sono Antonella Elia con Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso. Per me, non cambierà assolutamente nulla”.

Nessun personaggio famoso nel Resort, per Bisciglia sono tutti uguali perché li guarda attraverso le loro storie, come lui stesso ha racontato: “Non mi sto rapportando a personaggi famosi o a persone comuni. Io sto parlando della loro storia d’amore, chiunque essi siano. Per me, al falò, sono tutti uguali. Al falò, si parla di storie d’amore e di relazioni.

Per me, quindi, non cambierà assolutamente nulla. Mi rapporterò a loro come ho sempre fatto con gli altri ragazzi. È una cosa che non mi inibisce. Per me sarà la stessa cosa“.

