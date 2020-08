Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic sono ancora sulla bocca di tutti. Lei single, lui sposato con Helena Seger dal 2001. Una relazione solida, si è sottolineato spesso in questi anni, quella del calciatore con la moglie. Adesso, dopo moltissime voci e il proliferare del gossip, arriva la smentita da parte di Diletta Leotta.

La smentita di Diletta Leotta

Alla fine Diletta Leotta ha detto basta. Dopo settimane di gossip insistente, la conduttrice ha deciso di prendere la situazione in mano e, attraverso i suoi rappresentati, ha fatto sapere che non c’è alcuna relazione romantica tra lei e il calciatore del Milan.

Al quotidiano britannico SunSport, la conduttrice ha fatto sapere che “Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale“. Solo lavoro quindi e una buona sintonia nata sempre e solo in quell’ambito, ma niente di più e niente di privato, insomma.

Leotta e Ibra in Sardegna

Solo qualche giorno fa era emersa la notizia, lanciata dal settimanale Chi, che tra i due sarebbe scoccata la scintilla.

La conduttrice e il calciatore, spiegava il settimanale di gossip, si trovano entrambi in vacanza in Sardegna, lei con le amiche e lui da solo. Effettivamente i due erano in Sardegna entrambi, ma lui non era da solo. I giornali svedesi hanno infatti smentito la solitudine del campione di calcio: Zlatan si trovava a bordo dello yacht insieme alla moglie.

Fine del gossip dell’estate insomma: nessuna possibilità per i che sarebbero solo amici. Leotta e Ibra si erano conosciuti per girare insieme lo spot di un’app e il gossip non ci aveva messo molto a prendere il sopravvento.

