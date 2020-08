Cosa succede in questa strana estate? Non solo coronavirus e mascherine, ma anche il gossip si fa bollente. Dopo la crisi tra Belen e Stefano De Martino, adesso ad infiammare l’estate ci pensano Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta. La prima ha rotto, da poco, con Daniele Scardina, che però sembra deciso a riconquistarla; dall’altra il campione di calcio Zlatan Ibrahimovic, sposato con Helena Seger dal 2001.

Ibrahimovic e Leotta, nuova coppia dell’estate?

Delle voci c’erano già state nelle scorse settimane, ora il settimanale Chi rivela che tra i due sarebbe scoccata la scintilla.

Al momento, tutti e due si trovano in vacanza in Sardegna, lei con le amiche e lui da solo. Stando a quanto rivela il settimanale di gossip, Ibra avrebbe raccontato a un amico come da una semplice conoscenza le cose si siano fatte più intense. Una sera i due hanno cenato nello stesso ristorante esclusivo anche se con gruppi diversi. Cosa sarà successo all’interno del ristorante però chi lo sa. Sembra che la Leotta abbia anche invitato il calciatore alla festa organizzata per il suo compleanno. Da quanto viene rivelato, il campione del Milan avrebbe accettato volentieri, ma che senza la spalla di un amico avrebbe deciso di non partecipare.

Un atteggiamento strano per chi conosce il carattere del calciatore, almeno dal punto di vista calcistico.

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic fuori a cena

I due si sono conosciuti per girare insieme lo spot di un’app e subito è apparso evidente il feeling tra i due. Successivamente il settimanale Chi avrebbe beccato la “coppia” fuori a cena: “È ufficialmente crisi, invece, tra una coppia nata esattamente un anno fa: quella composta dalla conduttrice Diletta Leotta e il pugile Daniele “King Toretto” Scardina – scrivevano contestualizzando la situazione emotiva – Lui è partito con gli amici per Ibiza, lei per la Sicilia, ma prima si è consolata andato a cena con l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic“.