Numeri che fanno di nuovo paura, quelli dei dati del bollettino del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. I nuovi contagi sfondano il tetto dei 1000 ma fortunatamente calano i ricoverati i terapia intensiva, il dato che fa più paura.

Intanto s’infiamma la polemica tra le Regioni, il governatore della Campania De Luca spinge per nuove chiusure, proposta che al momento trova il freno di Bonaccini. Trema invece il Lazio, diventata la Regione con maggior numeri di contagi.

Il bollettino del 22 agosto

Nelle ultime 24 ore si contano 1071 nuovi positivi al Coronavirus, su 77mila tamponi effettuati.

Tra le Regioni più colpite ci sono il Lazio, con 215 nuovi casi e la Lombardia con 185 nuovi casi. Una cifra altissima che non si vedeva dal 12 maggio.

Nel Lazio, fa sapere l’assessore alla sanità, i nuovi casi registrati sono per lo più asintomatici e tra i giovani.

Calano i decessi e i ricoveri i terapia intensiva

Dati meno allarmanti arrivano dal fronte dei decessi e delle terapie intensive. Si contano tre persone decedute nelle ultime 24 ore, per un totale di 35.430 ( in Lombardia non sono stati registrati decessi) e cinque persone in meno ricoverate in terapia intensiva, per un totale di 64.

Sulle persone attualmente positive si contano 825 nuovi casi, su un totale di 17.503, mentre si segnalano 243 guariti per un totale di 205.203. Dall’inizio dell’epidemia, in Italia sono 258.136 i casi totali.

Polemica tra le Regioni

Esodo e controesodo estivo hanno causato un forte movimento tra le Regioni, la maggior parte degli italiani si è spostata tra nord e sud Italia e sulle Isole e questo movimento è stato visto come allarmante soprattutto per la Regione Campania, il cui governatore Vincenzo De Luca ha richiesto la possibilità del blocco alla mobilità.

Proposta che ha trovato il secco no soprattuto da parte di Bonaccini, Emilia-Romagna, che ha affermato di voler seguire l’andamento del virus prima di portare la questione in discussione.

