Corinaldo, la Lanterna Azzurra e “strage” sono parole che nell’immaginario collettivo sarà difficile scindere, almeno fin quando vivrà qualcuno colpito da quel dolore. Quella notte morirono 4 giovanissimi e una madre, travolti dalla calca scatenata dalla banda dello spray. Tra le vittime, c’era anche la 15enne Benedetta: si apprende ora che è morta la madre, Cinzia Gregorini.

Morta Cinzia Gregorini, madre di Benedetta morta a Corinaldo

Le è sopravvissuta meno di 2 anni, riempiti dal dolore della sua scomparsa. Il Resto del Carlino riporta infatti che si è spenta a quasi 59 anni Cinzia Gregorini, madre della 15enne Benedetta.

Una scomparsa che segue quella della figlia, travolta dalla calca scatenatasi durante un concerto di Sfera Ebbasta nella discoteca Lanterna Azzurra, a Corinaldo. Una vicenda per la quale sono stati condannati i 6 della banda dello spray, a pene che vanno dai 10 ai 12 anni di carcere.

Il dolore di quella notte, tuttavia, Cinzia Gregorini se l’è portato dentro ed ha contribuito a segnarne la fine. La pensa così l’avvocato di famiglia Irene Ciani.

Le parole dell’avvocato di Cinzia Gregorini

Come riportano le fonti, con un post l’avvocato che sta portando avanti la battaglia per avere giustizia per Benedetta – 19 gli indagati dell’inchiesta bis sulla gestione del locale – ha raccontato il dolore di Cinzia Gregorini, entrata in coma a Ferragosto e spentasi nella giornata di ieri.

“Nonostante la malattia e nonostante debilitata è stata sempre presente accanto ai figli al marito e a me nel corso delle indagini” ha scritto.

Una lunga malattia che non ha frenato la sua volontà di giustizia per Benedetta, dolore che però “l’ha segnata profondamente anche nella sua lotta contro questa malattia, che si è ripresentata e non le ha dato scampo“.

E promette: “Ancora di più e per Cinzia combatteremo per vedere tutti in responsabili, tutti, a processo e assicurati alla giustizia“. Le fonti riportano anche le poche ma decisive parole di Corrado Vitali, il compagno: “È nato un nuovo angelo in cielo“.

