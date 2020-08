Si spengono le speranze per la famiglia Bocelli di ritrovare Pallina, il piccolo levriero di famiglia scomparso sabato 22 agosto in Sardegna, come avevano specificato sui social “nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci“. Tantissima l’apprensione dei Bocelli che hanno diramato immediatamente l’appello per ritrovare la cagnolina, parte della famiglia, ma dopo ore ed ore di ricerche è subentrata la presa di coscienza, purtroppo, del dramma.

Le disperate ricerche di Pallina e la ricompensa per ritrovarla

Per giorni la famiglia Bocelli insieme ad amici, conoscenti ma anche sconosciuti, ha fatto di tutto pur di ritrovare la piccola Pallina, dispersa in mare dopo essere sparita dalla barca sulla quale si trovava insieme alla famiglia.

Le ricerche sono partite fin da subito accompagnate da numerosi appelli pubblicati sui social dove era stata promessa anche una ricompensa per chiunque avesse potuto contribuire al suo rintracciamento.

Il triste addio della famiglia Bocelli al cane Pallina, scomparso in Sardegna. Fonte: Instagram

Bocelli, l’addio a Pallina: “È il momento di accettare“

“Pallina è un piccolo levrierino italiano color beige e molto affettuoso.

Risulta disperso in Sardegna [..] È prevista una ricompensa per chi ci aiuti a ritrovarla“, aveva scritto su Facebook Veronica Berti Bocelli. Purtroppo però, dopo ore e giorni, la speranza si affievolisce per far spazio al dolore. “Cari amici, a seguito delle ultime segnalazioni di avvistamento in mare, è il momento di accettare, è il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che lì, d’ora in poi, continui a vivere e a giocare“, scrive Andrea Bocelli su Instagram in queste ore ringraziando tutti coloro che hanno contribuito nelle ricerche nonostante non abbiano portato ad alcun risultato.

“Un grazie speciale a Elisabetta, Valeria, a Renzo e all’equipaggio della nostra barca, con cui incessantemente, nelle ultime 48 ore, abbiamo battuto le coste, laddove il mare si è portato via la nostra piccola compagna di viaggio“, si legge sempre su Instagram, sulla pagine del tenore. Le ultime parole del lungo post, la cui è foto ritrae proprio il cane di famiglia, sono rivolte a Pallina stessa: “Katarina (Pallina, come ormai tutti la chiamavano) è vissuta libera, ci è stata accanto con la sua grazia e con la sua apparente fragilità, regalandoci tanto affetto e la sua calda, silenziosa, intelligente presenza“.

