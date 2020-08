Ore di apprensione per un piccolo ma importante membro della famiglia di Andrea Bocelli. Il cantante, duramente criticato nelle scorse settimane per le sue frasi sul Coronavirus suonate come negazioniste, ha diffuso un appello per ritrovare la cagnolina, Pallina. Offerta anche una ricompensa per ritrovare l’amato cane.

L’appello di Andrea Bocelli per la cagnolina

Messe, spera, alle spalle le polemiche sulla partecipazione al convegno negazionista – o meglio “ritrattatista” dell’emergenza” – Andrea Bocelli si trova a diramare un disperato appello. Come si apprende dal suo profilo Instagram e Facebook, Bocelli e la famiglia, negli ultimi mesi colpiti dal Covid-19, hanno smarrito Pallina, il cane di famiglia.

“Vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto” scrive il cantante.

Poi spiega: “Pallina, il nostro piccolo levrierino italiano, risulta dispersa in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci”. Una sparizione in mare che preoccupa terribilmente la famiglia, che pensa soprattutto al proprio animale domestico: “Sarà solo, sicuramente, molto impaurita.”

Andrea Bocelli con la cagnolina Pallina

La famiglia Bocelli offre una ricompensa

Il cantante, nel post diffuso afferma che “siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino.

Speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti”. Un concetto ribadito anche dal post della moglie Veronica Berti Bocelli su Facebook. La donna, rilancia l’appello per ritrovare Pallina e aggiunge: “È prevista una ricompensa per chi ci aiuti a ritrovarla”.

Secondo quanto riferito da numerose fonti, Bocelli e la famiglia non si sarebbero accorti che la cagnolina era sparita dalla barca.

Difficile così restringere le ricerche, pur con l’aiuto dei gommoni della guardia costiera.

