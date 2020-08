Arriva nelle stories Instagram la comunicazione di Andrea Melchiorre, ex corteggiatore del più famoso dating della televisione, Uomini e Donne. L’ex corteggiatore, che si trovava in Sardegna già da una decina di giorni, ha infatti voluto comunicare attraverso i social di essere risultato positivo al Coronavirus. Una comunicazione più che doverosa a cui è seguito l’invito e l’appello, a tutti coloro che in questi giorno sono entrati in contatto con lui, di sottoporsi prontamente ad un tampone.

Andrea Melchiorre positivo al Coronavirus

“Allora, io sono in Sardegna dal 2 agosto e apro subito il discorso dicendo che sono positivo“, sono state le prime parole di Andrea Melchiorre ad apertura di una delle sue numerose stories di Instagram facendo riferimento all’esito del tampone a cui si era sottoposto dopo aver accusato alcuni sintomi sospetti.

L’appello ai fan incontrati ad agosto: “Andate a fare il tampone“

Proprio qualche giorno fa di fatto, mentre si trovava (e si trova tuttora in quarantena) in Sardegna, l’ex di Uomini e Donne ha iniziato a manifestare sintomi sospetti riconducibili al contagio da Coronavirus. Sottopostosi prontamente al tampone, anche alla luce dei numerosi contatti avuti in queste settimane con i suoi fan in giro per la Sardegna, Melchiorre è risultato positivo e asintomatico.

“Mi è arrivato il risultato del test“, l’ex corteggiatore ha aggiunto di aver provato a contattare in prima persona tutti i fan con cui in questi giorni è entrato in contatto facendo foto ma ovviamente non è stato possibile avere la certezza di averli raggiunti tutti.

Probabilmente l’ex corteggiatore sospettava già di poter risultare positivo quando qualche giorno fa aveva deciso di non imbarcarsi rimanendo in Sardegna, evitando di entrare così in contatto, da asintomatico, con tutti i passeggeri che potevano trovarsi con lui sul traghetto.

