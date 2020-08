Le vacanze sono un momento per stare in famiglia e divertirsi tutti insieme. Simona Ventura si sta divertendo e si sta godendo in questi giorni il mare insieme ai tre figli.

La dedica ai figli

Sono Niccolò Bettarini, il figlio più famoso della coppia vip Simona Ventura e Stefano Bettarini, poi Giacomo e poi Caterina, appena 14 anni. Mamma Simona Ventura li riunisce tutti e tre, sorridenti e felici, per una foto di famiglia, tutti e tre i suoi figli insieme. “Mettersi in posa e poi… la risata che arriva spontanea e se possibile, la mamma vi ama ancora di più.

Siete sempre stati l’essenza della mia vita e sempre lo sarete. Non scordatevelo mai“, scrive la conduttrice ed è evidente tutto l’amore che lega madre e figli.

L’amore per Giovanni Terzi

C’è il matrimonio nel futuro di Simona Ventura e Giovanni Terzi? “Appena si potrà stare senza mascherina, lo faremo”, spiegava la conduttrice a Verissimo. Insomma, l’idea del matrimonio c’è, ma il coronavirus ha cambiato i loro piani. “Rimini è certamente un posto del cuore per noi, e posso dire che ci sposeremo prima di quanto possiate immaginare.

Del resto avevamo già fissato una data, che poi è saltata“, racconta ancora. La conduttrice ha trovato insieme a lui una nuova serenità, ma soprattutto lui l’ha aiutata a riunione tutta la famiglia: “Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato”. L’uomo giusto sembra essere proprio lui e allora non resta che attendere il momento giusto.

