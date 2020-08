I leoni da tastiera non vanno mai in vacanza e per quanto possano essere numerosi i complimenti e gli elogi, certe critiche si fanno sempre notare di più. Per quanto l’indifferenza possa aiutare a non dare adito alla cattiveria, talvolta rispondere può mettere a tacere l’interlocutore scortese. E così ha fatto questa volta Belén Rodriguez che non è certo nuova alle critiche: questa volta però, di fronte all’ennesimo attacco ingiustificabile, la Rodriguez non si è trattenuta e la sua risposta ha fatto il pieno di like.

Belén Rodriguez in lingerie: l’affondo è di pessimo gusto

Una foto pubblicitaria, di puro lavoro in cui la modella mette in mostra oltre ad un fisico da urlo una bellissima lingerie.

Niente più che una foto di rito si potrebbe dire dal momento che lo scatto pubblicato dalla Rodriguez è propriamente pubblicitario. Eppure, mentre in molto non possono che elogiarne la bellezza divina, c’è chi non perde l’occasione per attaccarla sul piano personale affondandola con un commento davvero di pessimo gusto che chiama in causa la modella, la sua reputazione e suo figlio.

Lo scatto preso di mira dall’hater di Belén Rodriguez.

Fonte: Instagram

Belén perde le staffe tra gli elogi dei fan

“Che schifo, chissà tuo figlio quando crescerà cosa penserà di te“, le scrive un utente mettendola con le spalle al muro di fronte ad un attacco intriso di cattiveria. L’indifferenza però non avrebbe saputo esser migliore della risposta rifilata dall’argentina che davanti all’attacco non ha esitato a rispondere per le rime. “Che ha una madre figa e in gamba! Chissà i tuoi cosa penseranno che passi le giornate a scrivere minch*ate“.

Un risposta di tutto punto quella della Rodriguez, sostenuta da tutto il seguito dei commenti e dei seguaci che alla sua risposta hanno contribuito con oltre 4mila like. Tantissimi, a seguire, i commenti a favore dell’argentina da parte di molti utenti che l’hanno difesa a spada tratta.

Il commento in risposta alla critica da parte di Belén Rodriguez. Fonte: Instagram

Per Belén non c’è mai tregua: dopo aver dovuto mettere a tacere tutti i pettegolezzi sul presunto tradimento a suo scapito del compagno De Martino, ora è la volta di far guerra, si può dire, agli invidiosi.

