Rientro dalle vacanze difficile per Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei vip ha rivelato, con un lungo messaggio affidato a Instagram, di aver saputo di essere positivo al Covid-19.

L’annuncio di Federico Fashion Style

Un’estate differente per molti. Le nuove regole cambiano le vacanze e hanno portato ancora a un nuovo aumento dei casi. Federico Fashion Style si unisce alla lunga schiera di tamponi positivi di questa estate. Il parrucchiere dei vip con un lungo post pubblicato sul suo account Instagram ha rivelato: “Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo“.

“Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! E’ importante per la vostra e per la salute degli altri!

Vi tengo aggiornati!“, ha concluso ancora Federico Fashion Style invitando tutti i fare il tampone di ritorno dalle vacanze.

La decisione dietro la nascita della figlia

Federico Fashion Style si è raccontato al settimanale Chi a cui ha rivelato dettagli molto intimi e delicati della sua vita. Il parrucchiere ha fatto ricorso all’inseminazione artificiale per avere la sua prima figlia, Sophie Maelle. La sua compagna lo ha supportato per tutto il periodo: “Mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani“.

E ancora: “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione. Io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia“.