Dopo i 1.210 nuovi contagi registrati nella giornata di ieri, 23 agosto, il bollettino odierno sulla situazione Coronavirus in Italia conta un calo: i casi sono 953, 4 i decessi.

Il bollettino di lunedì 24 agosto

Calano nuovamente i contagi da Coronavirus in Italia, dopo i 1.210 registrati nelle 24 ore precedenti: oggi, 24 agosto, sono 953 i nuovi casi registrati in Italia.

4 i decessi, dato, questo, anch’esso in calo rispetto ai 7 morti di ieri. I tamponi effettuati, riporta il Ministero della Salute, sono stati 45.914 (21mila in meno rispetto a ieri).

192 i pazienti guariti, per un totale di 205.662.

Andamento nelle regioni, tra Covid-free e maggior numero di casi

Secondo gli ultimi aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia, sono 3 le regioni Covid-free nelle ultime 24 ore: nessun nuovo caso in Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

In testa alla classifica per maggior numero di casi il Lazio, con 146 in data odierna. Il 57% sarebbero link di rientro, come riporta Ansa citando la precisazione dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. A seguire il Veneto, la Campania e l’Emilia Romagna (con 116 a testa), mentre sono invece 110 quelli registrati in Lombardia e 91 in Sardegna.

I dati sulle terapie intensive

Su scala nazionale, i ricoverati con sintomi sono 1.045 (+74), 18.085 le persone in isolamento domiciliare. Sul fronte delle terapie intensive c’è un calo rispetto al dato delle 24 ore precedenti: sono 65 (-4 su ieri), secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. In totale, finora sono stati effettuati 8.053.551 tamponi in Italia.

