Tragedia a Sestri Levante. Una bimba di appena 3 anni è caduta dal terrazzo di casa. Sono ancora poche le informazioni sull’incidente, ma si sa che la piccola sarebbe in gravissime condizioni.

Cade dal terrazzo di casa

A soli 3 anni una caduta da una altezza di circa 10 metri, dal terrazzo di casa al terzo piano fino a una tettoia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco e i medici del 118 che sembrano abbiano hanno effettuato le manovre di rianimazione, tanto che la piccola a quel punto avrebbe ripreso a respirare.

Le sue condizioni sarebbero comunque molto gravi. Successivamente, la bambina è stata portata all’ospedale Gaslini di Genova, con l’elicottero dei vigili del fuoco, per procedere con tutte le cure del caso. A salvarla dalla tettoia su cui era caduta i Vigili del Fuoco che hanno consegnato la piccola agli uomini del 118 per le prime operazioni di soccorso.

Le indagini sulla caduta

In questo momento sono al lavoro i carabinieri di Sestri Levante che sono sul posto stanno tentando si chiarire la dinamica della caduta della bambina.

Il Secolo XIX, in questi ultimi minuti, spiega che la piccola sarebbe caduta dal secondo e non dal terzo piano, e che la caduta sarebbe stata più breve, da circa 4 metri di altezza. Il giornale rivela anche che al momento dell’accaduto, la bambina sarebbe stata in casa insieme a un cugino di appena 14 anni, e che poi sarebbe stato lui a lanciare l’allarme. Bisognerà attendere per avere maggiori informazioni su quanto è accaduto.

L’ospedale Gaslini di Genova

L’ospedale Gaslini, dove la piccola è stata portata, è uno dei più famosi in Italia.

A oggi è un policlinico di 73 mila metri quadri, al massimo livello per tutto ciò che concerne le specialità pediatriche e chirurgiche. Probabilmente proprio per questi motivi e per una questione di vicinanza, la bambina è stata portata immediatamente in questo ospedale.