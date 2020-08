È finita tra Valeria Marini e il fidanzato Gianluigi Martino? La domanda sorge spontanea dopo che la coppia non si è più fatta vedere in pubblico l’una al fianco dell’altro. Gli stessi dubbi vengono sollevati dal giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che si domanda: “Rottura, crisi, pausa di riflessione, o fake news?”

Valeria Marini in crisi con il fidanzato?

Il silenzio è di quelli assordanti, di quelli che fanno rumore e che sollevano numerosi dubbi. Tra Valeria Marini e il fidanzato Gianluigi Martino potrebbe essere davvero finita, dopo solo pochi mesi di relazione.

La coppia, dopo essere apparsa più unita che mai in televisione e aver trascorso la quarantena insieme, non è più al centro dei riflettori. Nessuno li ha più visti insieme nelle consuete uscite mondane della popolare showgirl, segno che qualcosa tra i due potrebbe essersi incrinato. A porsi più di una domanda è soprattutto Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Il giornalista ha raccontato di essere spesso in contatto con la diva “stellare”, ma di non aver ricevuto alcuna risposta inerente a questa presunta crisi sentimentale.

Alessi ha confessato: “Scrivo su Whatsapp a Valeria Marini, forte del fatto che mi risponde sempre. Vedo che ha letto il messaggio. Attendo, nulla. Chiamo, mi risponde sempre e subito, ma non mi risponde. Il silenzio è assordante“.

Parla Roberto Alessi: “O è bianco o è nero“

Appurata la mancata risposta della showgirl, il giornalista ha deciso di contattare il fidanzato Gianluigi Martino. Ma l’esito è il medesimo: “Taglio la testa al toro e scrivo al cellulare di lui. Non legge il messaggio. Allora chiamo, nulla“. Questo silenzio ha portato il giornalista ad una serie di conclusioni: “Che devo pensare?

Rottura, crisi, pausa di riflessione, o fake news? Il gossip è una scienza esatta, o è bianco o è nero“. Resta dunque il mistero sulla presunta crisi tra Valeria Marini e Gianluigi Martino. In attesa che la coppia faccia chiarezza sulla questione, i dubbi sono sempre più numerosi.

